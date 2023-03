Trauer in Bad Deutsch Altenburg um Hans Ernst Weidinger

Trauer herrscht im Kurort um Hans Ernst Weidinger: Der vielseitig tätige Künstler und Kulturwissenschaftler verstarb am 24. Februar in seinem Schloss in Sezzate (Gemeinde Greve in Chianti, bei Florenz in Italien). Die Verabschiedung wird am 16. März um 16 Uhr in der Kirche in Bad Deutsch-Altenburg stattfinden.

Gründer von Kultureinrichtungen und eines Verlages

Weidinger, am 29. Juli 1949 in Wien geboren, studierte Rechtswissenschaften, Klassische Philologie, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Nach einer Ausbildung in Tanz und Gesang und einem Klavierstudium in Wien und Prag unternahm er Studienreisen nach Italien, darunter nach Venedig, Florenz, Rom, Neapel und Palermo, und in die gesamte Welt. Ab 1974 war er Geschäftsführer der Hollitzer Gruppe (Eigentümer des Steinbruchs Pfaffenberg).

Hans Ernst Weidinger war Gründer der Redaktion Tagbau (1999), des Wiener Da Ponte Institutes und des Don Juan Archivs, einer außeruniversitären Forschungsinstitution, die sich der Geschichte des Don-Juan-Stoffes bis zu Da Pontes und Mozarts Oper „Don Giovanni“ widmet, weiters des Forschungszentrums „Studivm Faesvlanvm“ und des Hollitzerverlages.

Als Mäzen unterstützte Weidinger zahlreiche Projekte und Insitutionen in Österreich und Italien. Er war auch zum Ehrenbürger von Greve ernannt worden. Der Marktgemeinde Bad Deutsch-Altenburg schenkte er seinen Anteil an der „Hollitzervilla“, in der heute das Gemeindeamt, die Kurverwaltung, eine Informationsstelle des Nationalparks und weitere Einrichtungen untergebracht sind.

Bad Deutsch-Altenburg ist sich seines Erbes bewusst Bürgermeister Hans Wallowitsch (SPÖ)

„Die Gemeinde ist sich des seines Erbes bewusst, er hat gewissermaßen einen großen Fußabdruck hinterlassen“, sagt Bürgermeister Hans Wallowitsch (SPÖ). So sei er auch die treibende Kraft hinter der Errichtung des Kurzentrums in den 70er Jahren gewesen, das dortige Restaurant „Kaiserzelt“ hätte als eines der besten östlich von Wien gegolten. Weiters habe er im Kurort Kleindenkmäler restaurieren und viele Bäume pflanzen lassen.

