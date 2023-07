Trauer in Bruck um Fritz Petznek

Fast 20 Jahre lang war Friedrich Petznek als Obmann des Kultur- und Museumsvereins tätig, nämlich von 1985 bis 2004. Aber auch davor und danach war die Geschichte der Stadt ihm ein großes Anliegen. In seiner Ära wurde der historische Ungarturm zu einem Museum umfunktioniert. Er war es auch, der dort zahllose Ausstellungen organisierte. Im Jahr 1989 war Petznek federführend für die Organisation der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum der Stadterhebung verantwortlich.

Im Jahr 1994 wurde Petznek der Goldene Ehrenring der Stadtgemeinde Bruck verliehen. 2004 erhielt er die Goldene Ehrenmedaille des Landes Niederösterreich.

Noch seinen 90. Geburtstag feierte er in geselliger Runde mit zahlreichen Wegbegleitern beim „G'selchten“ in Bruck. Einer davon ist Altbürgermeister Franz Perger: „Er liebte seine Stadt und gab sein enormes Wissen über ihre Geschichte in Broschüren, schriftlichen Abhandlungen und zahllosen Ausstellungen, die er mit seinen Museumsfreunden gestaltete, weiter. Dafür gebührt im Dank und höchste Anerkennung.“

Am kommenden Montag, den 24. Juli, wird Friedrich Petznek um 13.30 Uhr am städtischen Friedhof beerdigt.