Trauer um Franz Rupp

Erst vor kurzem feierte Franz Rupp mit den Höfleiner Senioren das 15-jährige Bestehen der Ortsgruppe der „NÖ Senioren“. Er war damals nicht nur Gründungsmitglied, sonderen auch deren erster Obmann. Doch das Amt bei den Senioren war nur eines von vielen, die Rupp im Laufe seiner aktiven Zeit in der Politik und im Vereinsleben ausübte. Rupp war Kommunalpolitiker mit Leib und Seele. 40 Jahre lang war er in Höflein in der Gemeindepolitik tätig, davon 30 Jahre, nämlich von 1975 bis 2005 als Bürgermeister des Ortes.

Darüber hinaus fungierte er von 1968 bis 1978 als Gemeindeparteiobmann der ÖVP und war auch viele Jahre im Pfarrgemeinderat vertreten. Außerdem war Rupp auch in der Winzervereinigung aktiv, von 1971 bis 1984 als Obmann des Bezirksweinbauverbandes. Die Landwirtschaft brachte ihn auch in deren Interessensvertretung. So war Rupp nicht nur als Landeskammerrat tätig, sondern von 1980 bis 1991 auch als Obmann der Bezirksbauernkammer Bruck. Bereits vor dem Ende seiner Tätigkeit in der Kammer wurde ihm die goldene Kammermedaille verliehen.

Die Politik lockte Rupp aber auch über die Gemeindeebene hinaus. Von 1981 bis 1993 war der Höfleiner im niederösterreichischen Landtag vertreten. Ab 1988 wirkte er darüber hinaus als stellvertretender Präsident des NÖ Gemeindebundes, von 1992 bis 2001 letztendlich als dessen Präsident.

Für seine vielfältigen Tätigkeiten erhielt Rupp das große silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich und wurde 2005 auch zum Ehrenbürger von Höflein ernannt.

Trauer-Kundgebungen auf allen Ebenen

Dementsprechend ist die Betroffenheit angesichts seines Ablebens groß. „Mit dem Ableben von Ökonomierat Franz Rupp haben wir, vor allem die Gemeinde Höflein, einen großen Kommunal-Politiker verloren, der in seiner aktiven Zeit vieles bewirken konnte und stets bemüht war, das Wohlergehen der Bevölkerung in den Vordergrund zu stellen“, sagt sein Nachfolger als Bürgermeister und letztendlich auch als Landtagsabgeordneter, Otto Auer (ÖVP). Er habe auf viele begonnene Aktivitäten aufbauen können. „Bei den diversen Gemeindeveranstaltungen war er für uns ein gern gesehener Gast und für einen guten Ratschlag war er stets gerne bereit“, bedankte sich Auer bei Rupp im Namen der Gemeinde für seinen jahrelangen und unermüdlichen Einsatz für unsere Gemeinde danken. „Seiner Familie, besonders seiner Frau Elfriede möchte ich meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen. Ich wünsche ihnen alles erdenklich Gute und viel Kraft in diesen schweren Stunden!“

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: „Wir haben mit Franz Rupp eine engagierte Persönlichkeit verloren, die über Jahrzehnte die Politik seiner Heimatgemeinde und Niederösterreichs mitgestaltete.“ Aber nicht nur seine Heimatgemeinde sei ihm ein Anliegen gewesen, sondern das ganze Land und die Gemeinden. In die Zeit seiner Gemeindebund-Präsidentschaft fiel auch die Übersiedelung des Gemeindebundes nach St. Pölten. „Er war ein Vordenker und wichtiger Motor für die Gemeinden in unserem Land. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie“, so Mikl-Leitner.

Dem schloss sich auch der Landesgeschäftsführer der ÖVP, Bernhard Ebner, an: „Franz Rupp war ein Kämpfer für die Anliegen seiner Heimatregion und aller Gemeinden in Niederösterreich. Für sein jahrzehntelanges Engagement in den Diensten der Allgemeinheit verdient er unsere tiefe Anerkennung. Möge er in Frieden ruhen.“

Franz Rupp wird am Montag, 28. August, um 14.30 Uhr in Höflein beerdigt. Bereits ab 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Verabschiedung in der Aufbahrungshalle.