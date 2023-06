Trauer um Hans Klupper

Der gebürtige Klagenfurter Hans Klupper besuchte nach der Matura die Militärakademie und wurde 1959 zum Leutnant befördert. Beruflich beim Bundesheer als Berufsoffizier tätig, begann für Klupper 1970 die politische Laufbahn im Gemeinderat von Sommerein. Von 1985 bis 1999 war er als geschäftsführender Gemeinderat tätig, ab 1985 war er außerdem Präsident des NÖ Zivilschutzverbands.

Im Bezirk war Klupper darüber hinaus Bezirksparteiobmann der ÖVP und ÖAAB-Bezirksobmann. Von 1982 bis 1989 war er Abgeordneter zum Landtag von Niederösterreich. Ab 1993 hatte er die Funktion des Obmannstellvertreters des Finanzkontrollausschusses inne.

Klupper wird am Freitag, 7. Juli um 13.30 Uhr in der Aufbahrungshalle am städtischen Friedhof in Bruck eingesegnet und nach der Trauermesse im Familiengrab beigesetzt.