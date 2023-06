Trauer um Karl Füllerer

Karl Füllerer verstarb am Donnerstag nach schwerer Krankheit im 91. Lebensjahr. Der Brucker war ab April1975 Gemeinderat in der Stadt, von Mai 1985 bis August 1997 war Füllerer als Stadtrat für öffentliche Ordnung und Sicherheit tätig. Danach schied Füllerer aus dem Gemeinderat aus und kehrte im Mai 2000 noch einmal für zwei Wochen in das Gremium zurück. Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung nach der Gemeinderatswahl 2000 fungierte er als Altersvorsitzender und gelobte den damals frisch gewählten Bürgermeister Franz Perger im Amt an.

Für die Volkspartei war Fuellerer war darüber hinaus noch von 1968 bis 1993 als Stadtobmann des Arbeiter- und Angestelltenbunds und von 1975 bis 1978 als Stadtparteiobmann tätig.

Altbürgermeister Franz Perger erinnert sich als langjähriger politischer Weggefährte von Füllerer an dessen Engagement: „Für unsere Stadt, die Brucker Volkspartei und Brucks Senioren war Karl bis zu seiner Übersiedlung nach Eisenstadt mit vollem Einsatz unterwegs. Ihm gebührt höchster Dank und Anerkennung unserer Stadt.“

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Füllerer in Eisenstadt. Dort findet am Dienstag, 13. Juni um 14.30 Uhr auch der Trauergottesdienst in der Bergkirche und im Anschluss die Beerdigung statt.