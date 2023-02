Trauer um Sommereiner Greißler Walter Schmutterer

Völlig überraschend kam am Wochenende die Nachricht vom Ableben des Vollblut-Kaufmanns. Walter Schmutterer führte den Adeg-Markt in Sommerein, zwei weitere Geschäfte in Trautmannsdorf und Reisenberg werden von seiner Frau und seinem Sohn betrieben. Der Kaufmanns-Beruf war ihm gleichsam in die Wiege gelegt – die Adeg-Märkte werden heute bereits in vierter Generation von den Schmutterers geführt. „Mit seinem Tod verlieren wir mehr als nur einen guten Freund. Wir verlieren eine ,Institution‘ in unserer Ortschaft. Wir verlieren mit ihm einen Teil unserer Sommereiner Identität“, ist Bürgermeister Karl Zwierschitz (SPÖ) erschüttert und betont die große Rolle, die Schmutterer in den vergangenen Jahrzehnten für die Vereine und die gesamte Ortsentwicklung gespielt habe.

Schmutterer war darüber hinaus auch über viele Jahre Mitglied im Bezirksstellenausschuss der Wirtschaftskammer und darüber hinaus im Landesgremium des Lebensmittelhandels vertreten.

In seiner Freizeit galt seine große Leidenschaft der Blasmusik. Der 56-Jährige spielte in der Trachtenkapelle Trautmannsdorf die Tuba und war auch dort immer bei allem mit helfender Hand zur Stelle. Seit 1979 war er Mitglied der Trachtenkapelle und bekleidete dort diverse Funktionen, auch im Vorstand. „Er wird eine Riesenlücke hinterlassen“, kann es auch Herrmann Ernst, Obmann der Trachtenkapelle, noch gar nicht glauben. „Ein Nein gab es bei ihm nicht. Er hat immer angepackt. Er hat gelebt für die Familie, den Beruf und die Blasmusik“, erinnert sich Ernst.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.