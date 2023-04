Göttlesbrunn-Arbesthal: Jugendfeuerwehr startet am im Mai in Arbesthal

Die künftige Jugendbetreuerin und Feuerwehrfrau in Arbesthal - Clarissa Krackhofer – freut sich schon sehr auf die erste Jugendstunde am 12. Mai.

Dass es eine Feuerwehrjugend Göttlesbrunn-Arbesthal geben wird, steht mittlerweile außer Frage.

Schon beim ersten Infoabend im Feuerwehrhaus Arbesthal war das Interesse der Kinder groß. Der zweite Infoabend am Freitag im Feuerwehrhaus Göttlesbrunn war nicht weniger erfolgreich. Clarissa Krackhofer, die von Thomas und Marcel Krackhofer, Marlies Pimpel und Johann Netzl bei der Jugendarbeit unterstützt wird, darf sich über weitere sechs junge Feuerwehrjungs und -mädels freuen.

Feuer und Flamme ist auch Göttlesbrunns Kommandant Alexander Faust. Er bastelt gedanklich schon an spielerischen Einsätzen für den jungen Nachwuchs.

Genau das sollen die Kinder nämlich sein: Nachwuchs für die Feuerwehr. Das Ziel der Jugendarbeit ist damit klar: die jungen Mitstreiter so ausbilden, dass Sie mit 15 Jahren in den aktiven Feuerwehrdienst übertreten können und wollen.

Spielerisch unterrichtet wird das Basiswissen für junge Feuerwehrmänner und -frauen abwechselnd in Göttlesbrunn und Arbesthal. Wobei Arbesthal die Hauptverantwortung trägt. Dort bietet das Haus auch mehr Platz, da im Göttlesbrunner Feuerwehrhaus auch der Musikverein untergebracht ist. Im Arbesthaler Feuerwehrhaus muss auf keine anderen Vereine Rücksicht genommen werden.

Heuer steht aber ohnehin vor allem Teambuilding im Vordergrund. Spaß in Form von gemeinsamen Aktivitäten und Projekten soll die neuen Mitglieder der Jugendfeuerwehr näher zusammenbringen. Deswegen gibt es heuer auch eine große Ausnahme: aufgenommen werden nämlich eigentlich erst Kinder, die schon zehn Jahre alt sind. Ab Mai mit dabei sein dürfen aber alle, die heuer noch zehn werden. Diese Ausnahme gilt aber nur heuer.

Wer also 9 Jahre alt ist und der Feuerwehrjugend Göttlesbrunn-Arbesthal beitreten möchte meldet sich am besten per Whatsapp bei Clarissa Krackhofer unter 0650/ 3412593.

Gestartet wird, wie eingangs erwähnt, am 12. Mai um 18 Uhr im Feuerwehrhaus Arbesthal. Treffpunkt für die Göttlesbrunner ist beim Göttlesbrunner Feuerwehrhaus. Sie werden von den Jugendbetreuern zu den Jugendstunden nach Arbesthal und wieder retour gebracht. Mehr Infos zum Ablauf gibt es ebenfalls bei Clarissa Krackhofer.

