Adeg Kowalik in Margarethen am Moos sperrt Mitte September zu

Knapp drei Jahre lang hielt am Ende die Zusammenarbeit zwischen Marktgemeinde Enzersdorf und Adeg-Kaufmann Sebastian Kowalik. Mit 16. September wird der kleine Supermarkt direkt am Hauptplatz das letzte Mal geöffnet haben. Der Wiener Unternehmer beendet damit das Kapitel des verlustintensiven Zweitstandortes in der Gemeinde. Denn wie Kowalik auch im NÖN-Gespräch unterstreicht, bleibt die Filiale in Enzersdorf definitiv erhalten. „Der Markt funktioniert und ist tragbar. Meinen Gewinn mache ich aber in Wien“, verweist er auf seinen Hauptmarkt in Simmering.

Über die genauen Gründe will Kowalik zum aktuellen Zeitpunkt nicht viel sagen. Doch dass die Umsatzhöhe die Zielzahlen nicht einmal annähernd erreicht hat, gibt er unumwunden zu. „Es war von Anfang an zu wenig“, betont er. Dazu kommen noch die enormen Preissteigerungen im Vorjahr, allen voran beim Strom. Bürgermeister Markus Plöchl (ÖVP) zeigt sich gegenüber der NÖN wenig überrascht und hält fest, dass man von Gemeindeseite die Schließung haben kommen sehen.

Gerüchte um „Nah & Frisch“, Bürgermeister bremst

Das will Kaufmann Sebastian Kowalik nicht so sehen und verweist auf drei Gespräche Anfang des Jahres zwischen ihm und der Kommune als Gebäudeeigentümer. Doch wirklich Lösungsansätze habe man dort keine erarbeiten können. Allen voran Bürgermeister Plöchl und Gemeinderat Alexander Toifl-Tusch (ÖVP) sind jedoch seit geraumer Zeit auf Nachfolgersuche. Dem Vernehmen nach soll ein „Nah & Frisch“ einziehen, doch auch hier braucht es einen selbstständigen Kaufmann für den Betrieb.

Der Ortschef gibt es sich offiziell jedoch noch vorsichtig. „Wir verhandeln auch mit Ketten und sind in mehreren Gesprächen“, erklärt Plöchl. Um dann betont optimistisch zu ergänzen: „Ich bin überzeugt, dass es weitergehen wird.“ Vermutlich jedoch frühestens nach einer kleinen Umbauphase, einen definitiven Zeitpunkt könne er aber nicht nennen - „das wäre nicht seriös“, hält der Bürgermeister fest.

Letztlich gehe es auch um den Postpartner, den die Gemeinde gerne im Nahversorger behalten will. „Die Post ist informiert und auch hier wird es Ende August ein Gespräch geben“, lässt Plöchl wissen.