Die Zeiten für kleine Nahversorger werden auch im Bezirk Bruck härter

Hans Hirmann betreibt mit seiner Frau Franziska und seinem kleinen Team die „Nah und Frisch“-Greißlerei in Göttlesbrunn. Er ist Kaufmann aus Leidenschaft. Deswegen hat er das Geschäft auch wieder selbst übernommen, als der Gemeinde drohte, ohne Nahversorger im Ort dazustehen. „Und solange ich gesund und fit bin, mach ich das auch gerne weiter“, so Hirmann. Mit den Preisschlachten der Supermärkte könne er aber nicht mithalten. „Das konnten Greißlereien noch nie. Passt auch nicht“, so der Kaufmann. Er setzt daher nicht auf günstige Angebote sondern auf die Qualität seines Sortiments. „Ich hab aber oft den Eindruck, dass das zu wenig geschätzt wird. Die Preise werden immer mit Aktionen aus dem Supermarkt verglichen“, so Hirmann. Es werde für Greißler daher immer schwieriger, dem Stand zu halten.

„Derzeit ist es für Nahversorger nicht so leicht“, meint auch Gabriele Panzer, die vor gut einem halben Jahr „Meine Greißlerei“ in Deutsch Haslau eröffnet hat. Sie setzt vor allem auf hochwertige Produkte aus der Region: „Ich versuche, natürliche, gesunde Lebensmittel ins Geschäft zu bringen“. Damit spreche sie zwar eine bestimmte Kundengruppe an, die bewusst einkaufen würde, und auch bereit sei, etwas mehr auszugeben. „Trotzdem ist der Preis nicht egal, man muss genau kalkulieren“, so Panzer. Da sie so viel wie möglich ohne Verpackung anbiete, sei ein Plastikpfand kein Problem: Salz, Linsen, Hirse, Haferflocken oder Reis können die Kunden in mitgebrachte Behälter abfüllen, das werde gut angenommen. Die gestiegenen Energiekosten seien insofern zu verkraften, als sie bereits vor der Eröffnung im Budget berücksichtigt worden waren. Große Sprünge seien aber nicht drin: „Im Augenblick bin ich eine One-Woman-Show und kümmere mich selbst um alles, bei den Umsätzen ist es zum Beispiel nicht möglich, eine Mitarbeiterin einzustellen“.

Hohe Energiekosten belasten Geschäft

Brigit und Florian Kutiak haben den Nahversorger „Nah & Frisch“ in Wolfsthal im Dezember 2019 übernommen. Das Geschäft hat besonders für die ältere Generation des Ortes große Bedeutung. Es dient nicht nur zum Einkaufen, sondern auch als Treffpunkt zum Austauschen und Plaudern.

Die aktuelle Situation auf dem Energiepreissektor macht auch dem Nah und Frisch Wolfsthal zu schaffen. „Grundsätzlich wäre unser Geschäftsgang in Ordnung gewesen, nur mit diesen Energiekosten ist es eine Katastrophe“, so Birgit Kutiak.

Um rasch zu reagieren, hat man im Dezember 2022 um die groß angekündigte AWS-Unterstützung (Austrian Wirtschaftservice) angesucht. Im Februar hat das Paar nachgefragt, im April wieder. Letztendlich wurden Ende April per Mail Auflagen übermittelt, die schlicht nicht machbar seien. „Von der Politik kommt null Unterstützung und es wird nichts unternommen oder gar geholfen. Wir in Wolfsthal haben das Glück, dass die Gemeinde hinter uns steht, wenn Not ist - auch monetär. Man muss wirklich einen großen Dank an unseren Gemeindevorstand und den Herrn Bürgermeister aussprechen. Das ist nicht selbstverständlich“, so das Ehepaar Kutiak.

Wie die Nahversorger hautnah beobachten müssen, stellt sich die Situation für die Greißler zunehmend schwierig dar, weil viele Familien vermehrt auf das Geld schauen müssen. Der Zulauf zu den großen Discountern nehme stark zu. Es gebe vereinzelt Bewohner in Wolfsthal, die so hohe Energiekostenvorschreibungen haben, dass sie sich das tägliche Essen nicht mehr leisten können.

Der Betrieb des Nahversorgers in der Gemeinde ließe sich nur aufrechterhalten, weil das Ehepaar das Geschäft ohne weiteres Personal mit viel persönlichem Einsatz führt. „Zusätzliche Kosten für Mitarbeiter sind nicht tragbar. Wir verstehen nicht, welchen Sinn und welches Ziel das Wirken der Politik verfolgt. Die Politik sollte sich einschalten und Gas , Öl – und Treibstoffpreise senken. Aber so wie es aussieht, ist das nicht zu erwarten. Und es betrifft nicht nur die Greißler, sondern zum Beispiel auch Wirte. Wenn die Betreiber schließen müssen, sind auch die Kommunikationszentren eines Ortes weg.“

Bereits in der dritten Generation führt Dietmar Gotthart seit 1988 den Nahversorger in Pachfurth. Das Geschäft ist das einzige in allen Teilen der Gemeinde Rohrau. Befragt auf die derzeitige Situation sagt „Didi“, wie er allgemein genannt wird: „ Soll ich ganz ehrlich sagen? Sch…. Von der Politik erwarte ich mir nichts. Die Energieversorger stopfen sich die Taschen voll. Und ich bin gezwungen, die hohen Kosten an die Kunden weiterzugeben.“ Das Hauptgeschäft macht der Nah und Frisch als Dienstleister bevor die Supermärkte aufmachen – zwischen 6 Uhr und 9.30 – und für alle, die es eilig haben. Überleben kann der Betrieb nur, weil ein Kaffeehaus mit Buffettkonzession seit 35 Jahren sieben Tage die Woche offen hat und mit dem Cateringservice. Gefordert ist viel persönlicher Einsatz.

„Wenn ich mir die Autos auf den Straßen ansehe - die werden immer teurer. Urlaub muss sein, aber für nachhaltiges, wertiges Essen wird kein Geld ausgegeben. Unser Geschäft geht nicht nur zurück wegen der wirtschaftlichen Lage, sondern auch, weil bei Nahrungsmitteln gilt: Geiz ist geil“, so die Einschätzung des Betreibers. Was er sich von der Politik erwartet? Dazu sagt er auf Nachfrage dann doch: „Dass das Lügen und die leeren Versprechen aufhören.“

