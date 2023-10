Trautmannsdorf: Adeg-Aus nach Verlust der Tabakverkaufstelle

Mit dem kleinen Laden hat im Jahr 1934 für die Familie Schmutterer alles angefangen. Als einer der ersten Selbstbedienungsläden in der Region wurde vor fast 90 Jahren das Lebensmittelgeschäft in Trautmannsdorf eröffnet und hatte, nun als Adeg-Markt, bisher bestand. Doch nun musste Walter Schmutterer, der die Gesamtleitung nach dem überraschenden Tod seines Vaters im Februar übernommen hatte, diese Ära schweren Herzens für beendet erklären.

„Die Schließung des Adeg-Marktes erfolgte durch den Verlust der Tabakverkaufsstelle, welche wir aufgrund des Todes meines Vaters verloren haben“, erklärt Schmutterer. Ein neues Geschäft wird es an diesem Standort auch nicht mehr geben. „Es war eine schwere Entscheidung für unsere Familie welche wir mehrere Monate durchdacht haben. Aber da es wirtschaftlich nicht mehr tragbar war, mussten wir handeln“, sagt Schmutterer, der den Betrieb in vierter Generation führt. Davon unberührt sind die Läden in Sommerein und Reisenberg, diese bestehen weiter.

„Kastl-Greissler“ als mögliche Alternative

Das Adeg-Aus trifft auch Trautmannsdorf selbst enorm. Denn damit fehlt auf einen Schlag ein Nahversorger im Ort. Auf die Frage der NÖN, ob es einen neuen Nahversorger in Trautmannsdorf geben wird, antwortete Bürgermeister Johann Laa (ÖVP):„ Wenn ich mich an dem orientiere was in unserem Umfeld passiert, sehe ich mittelfristig schwarz. Allerdings bietet sich kurzfristig ein Modell wie zum Beispiel in Mitterndorf an, wo ein 'Kastl-Greissler' vor kurzem eröffnet hat. Wir sind dabei auf der Suche nach einem Betreiber.“

Dabei handelt es sich um einen als Selbstbedienungs-Laden eingerichteten Container. Betrieben wird das Geschäft von der selbstständigen Kauffrau Radi Panic, die damit erst im September in der Gemeinde im Bezirk Baden gestartet ist. Hinter dem Konzept steht die Kastl-Greissler GmbH aus dem waldviertlerischen Jaidhof, die mit ihren Kaufleute-Partnern mittlerweile über 21 Container-Läden verfügt.

Weiters erläuterte Bürgermeister Laa, dass mit dem Projektwerber der Schloss Trautmannsdorf Liegenschaftverwertungs GmbH die Errichtung eines Lebensmittelnahversorgers im Ort besprochen wurde. „Dazu gab es konkrete Gespräche mit dem leider verstorbenen Schmutterer Walter Senior und diese Option wurde auch mit dessen Nachfolger bereits angedacht“, hält Laa fest.