Faschingsumzug des Fischataler Musikvereins .

Fröhlicher Umzug in Enzersdorf an der Fischa. Bunte Wagen zogen am Samstag von der Feldgasse bis zum Musikheim in Enzersdorf an der Fischa. Der Fischataler Musikverein organisierte einen großen Umzug mit Verkleidungen inspiriert von den 50er bis 70er Jahren.