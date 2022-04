"Nasen" für die Leitha

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Der Bruckneudorfer Sportfischereiverein hat in den letzten Jahren unzählige Fische in den Grenzfluss nachbesetzt. So war die „Nase“, ein Schwarmfisch, der früher in großer Zahl in der Leitha vorkam, schon beinahe vom Aussterben bedroht. Die Fischer nehmen jedes Jahr viel Geld in die Hand, um den Bestand dieser heimischen Fischart wieder aufzupäppeln.

So wurden nun erneut 10.000 kleine „Nasen“ in die Leitha entlassen. „Ohne uns Fischer wären viele Gewässer sonst weitgehend fischleer“, sagt Michael Winter vom Landesfischereiverband Burgenland.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.