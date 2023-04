Volksschule Hainburg/Donau ist offiziell „Nationalpark-Partnerschule“

Der Nationalpark Donau-Auen steht im Rahmen seiner Umweltbildungsarbeit mit Schulen der Region in regem Kontakt. Durch unmittelbare Erfahrung sollen die Kinder einen positiven Bezug zur „Natur vor der Haustür“ bekommen. Im Schuljahr 2020/21 begann die Zusammenarbeit mit der Volksschule Hainburg/Donau. Als Zeichen der Kooperation erhielt nun Volksschuldirektorin Sabine Schodritz die „Partnerschaftsplakette“ von Nationalparkdirektorin Edith Klauser und Judit Havasi, Direktorin der DONAU-Versicherung, die das Projekt unterstützt.

Die Kooperation wird im heurigen Schuljahr abgeschlossen. Auf dem Programm stehen noch mehrstündige Workshops, die den Grundstein für eine "nachhaltige Lebensweise“ legen sollen. Um das Gelernte zu festigen, wird ein Forscherheft verwendet. Als Jahresthemen 2023 werden insbesondere die Reptilien bei der Ruine Rötelstein, der Biber, Totholz und Fledermäuse behandelt. Die Umweltbildungsprogramme für die Volksschule Hainburg werden von Nationalparkrangerin Eva Pölz entwickelt.

„Wir hoffen sehr, dass es auch weiterhin für unsere Kinder möglich sein wird, die Umwelt in Form dieser Workshops kennenlernen zu können und würden uns auf weitere Jahre der Zusammenarbeit mit dem Nationalpark freuen“, erklärt Direktorin Sabine Schodritz. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es im Grundschulbereich wichtig, dass die Kinder lernten, Zusammenhänge in der Natur zu erkennen, und so für den Schutz dieser Natur sensibilisiert würden.

Direktorin Sabine Schodritz, Nationalpark-Direktorin Edith Klauser und Judit Havasi, Generaldirektorin der DONAU-Versicherung. Foto: Nationalpark, Gillmann

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.