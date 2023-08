Umweltalarm: Dreckklumpen häufen sich am Donauufer

Fischer und Spaziergänger schlugen Alarm: Seit einiger Zeit werden unförmige graue Klumpen aus Unrat und einer undefinierbaren Masse am Ufer der Donau gefunden. Sie sehen auf den ersten Blick aus wie ein Stein, bei näherem Hinsehen entdeckt man in der Masse beispielsweise Zigarettenstummel, Kondome, Binden und Plastikmüll. Wenn die Klumpen in der Sonne liegen, beginnen sie eine gelbe ölige Flüssigkeit abzusondern. Die Größe der Brocken reicht von wenigen Zentimetern bis zu einem Meter. „Wie und warum das an den Donaustrand östlich von Wien kommt, und in einem Nationalpark liegenbleibt, bis das nächste Hochwasser es weiterspült, ist mir unbegreiflich“, heißt es in einem Beitrag in sozialen Medien. Gesichtet wurden die Klumpen überall entlang der Donau unterhalb von Wien, beispielsweise in Orth, Fischamend, Haslau und Hainburg.

Die ungustiöse Verschmutzung ist auch Tobias Leister aufgefallen. Leister ist Umweltgemeinderat in Fischamend (Liste RAM), studiert Gewässerkunde und sitzt fürdie Stadt im Nationalpark-Beirat. Auch als Fischer ist er oft an der Donau unterwegs. „Ich habe mir das angesehen, da muss dringend etwas passieren, bevor der nächste Pegelanstieg kommt und die Klumpen donauabwärts geschwemmt werden“, sagt Leister. Die genaue Zusammensetzung der grauen Klumpen sei unklar. Neben dem bereits beschriebenen Einschlüssen falle eine gewisse fettige Konsistenz auf, ähnlich von Seife. „Ohne Handschuhe würde ich das gar nicht angreifen“, so Leister.

„Dem muss natürlich nachgegangen werden, wir haben die Verschmutzung an die zuständige Wasserrechtsbehörde gemeldet“, heißt es auch vonseiten des Nationalparks Donau-Auen.

Zuständig ist die Bezirkshauptmannschaft Bruck. „Der Sachverhalt ist mir seit kurzem bekannt, Erhebungen durch die Gewässeraufsicht der Bezirkshauptmannschaft Bruck sind bereits durchgeführt worden“, erklärt Bezirkshauptmann Peter Suchanek auf eine schriftliche Anfrage der NÖN. Dass die Ursache in der kommunalen Abwasserbeseitigung liegen dürfte, kann bestätigt werden, auch, dass derartige Verschmutzungen flussauf bis in den Donaukanal gefunden wurden.

Seitens der Kläranlage Wien wird ein Zusammenhang mit den Verschmutzungen kategorisch ausgeschlossen. „Es gibt zwar eine Verbindung der Kläranlage mit dem Donaukanal, die ist mit einer Rechenanlage ausgerüstet. Wenn da etwas hinausgeht, würden wir das merken“, erklärt Karl Wögerer, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der „ebs Wien“. Das Unternehmen betreibt für die Stadt Wien die Kläranlage. „Ich bin jetzt vierzehn Jahre dabei, habe auch mit dem Betriebsleiter gesprochen, wir sind das zu hundert Prozent nicht“, hält Wögerer fest.

Wer auch für die Verschmutzung verantwortlich ist, an der Donau muss jedenfalls aufgeräumt werden. „Besprechungen über die Säuberung der Ufer in den betroffenen Bereichen sind bereits im Gange“, so Suchanek.