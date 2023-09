Hainburg: Nationalparks wollen Impulse gegen Klimakrise setzen

Die sechs Nationalparks schützen Österreichs wertvolle Naturräume, die unterschiedlicher kaum sein könnten - von der pannonischen Steppe über unberührte Flusslandschaften bis zu alpinen Räumen. Um sich gemeinsam über aktuelle Anliegen auszutauschen, wird alle zwei Jahre der „Nationalparks Austria Mitarbeiter:innen-Tag“ veranstaltet, mit jeweils einem anderen Nationalpark als Gastgeber.

Heuer fand das treffen am Donnerstag und Freitag im Nationalpark Donau-Auen statt. Thematisch lag der Fokus auf den Themen „Klimakrise“ und „Biodiversitätsverlust“, deren Folgen auch in den Nationalparks spürbar sind. „Die österreichischen Nationalparks bewahren die wertvollsten Naturräume des Landes. Es ist dem Beitrag jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters zu verdanken, dass sie diese Aufgabe so vorbildlich erfüllen. Durch die Folgen der Klimakrise werden sie bereits jetzt vor große Herausforderungen gestellt“, sagte Christian Holzer, Sektionsleiter für Umwelt und Kreislaufwirtschaft im Ministerium für Klimaschutz. Holzer freue sich zu sehen, dass die Nationalparks dem Thema aktiv begegnen und der Austausch dazu im Rahmen des „Mitarbeiter:innen-Tags“ von Nationalparks Austria gefördert werde.

Klimawandel und sein Einfluss auf Schutzgebiete

Als Einstieg in die Materie hielten die Experten Klaus Haslinger und Stefan Schindler jeweils einen Impulsvortrag. Haslinger, Leiter der Fachabteilung Klimasystem und -folgen bei Geosphere Austria, behandelte die Frage, welche Klimaveränderungen auf die Nationalparks einwirken. Dabei legte er den Fokus auf Veränderungen in der Temperatur und der Niederschlagsverteilung hinsichtlich der unterschiedlichen Bedingungen vom alpinen Bereich bis hin zur pannonischen Steppe. Schindler, Leiter des Teams Biodiversität und Naturschutz im Umweltbundesamt, erläuterte das Thema „Konsequenzen der Klimakrise auf das Artengefüge in Nationalparks“.

„Die Nationalpark-Familie bei uns begrüßen zu dürfen und sich mit den Kolleg:innen zu unseren laufenden Projekten und unmittelbaren Erfolgen direkt im Gebiet auszutauschen, ist mir schon länger ein Anliegen und ich freue mich sehr über das große Interesse der über 200 Teilnehmenden“, kommentiert Edith Klauser, Direktorin des Nationalparks Donauauen. Der Standort Hainburg sei der ideale Ausgangspunkt, um in die naturräumlichen Besonderheiten des Schutzgebietes einzutauchen. „Wir legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Nationalpark-Region, daher freut es mich besonders, dass wir durch die Kooperation mit Partnerbetrieben und der Gemeinde das Treffen an diesem geschichtsträchtigen Ort organisieren konnten,“ so Klauser.

Der Dachverband Nationalparks Austria fördert als gemeinnütziger Verein seit 2011 die Weiterentwicklung der Schutzgebiete, die Umsetzung gemeinsamer Projekte und die Kommunikation. Dazu arbeitet er eng mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Technologie (BMK) zusammen. Die Aufgaben von Nationalparks Austria sind eng mit den Zielen und Verpflichtungen der heimischen Nationalparks verbunden. Forcierung der Forschungszusammenarbeit, Stärkung der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Dienste der Nationalpark-Idee bilden die Schwerpunkte der Vereinstätigkeit.