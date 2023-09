Kinderuni on Tour im Nationalpark Donau-Auen

„Was sind eigentlich Wirbeltiere?“ Diese Frage stellten sich wissbegierige Kinder aus Volksschulen der Region im Nationalparkzentrum in Orth. Die jungen Forscherinnen und Forscher lernten und experimentierten am 11. September im Rahmen der „Kinderuni on Tour in Niederösterreich“ im Nationalpark-Zentrum. Vier 4. Klassen der Volksschule Hainburg sowie zwei 3. Klassen der Volksschule Orth an der Donau gingen den ganzen Vormittag mit den Nationalparkrangern sowie dem erfahrenen Kinderuni-Team verschiedenen Fragestellungen auf den Grund.

Beleuchtet wurden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der fünf Wirbeltierklassen Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere unter anderem anhand ihrer Stimmen und Spuren. Die Inhalte der Stationen wurden durch eine für Kinder geeignete Vorlesung ergänzt. So sei laut Nationalparkdirektorin Edith Klauser das ganze Schlossareal mit einem qualitativ hochwertigen Bildungsangebot bespielt worden.

Die Kinderuni on Tour bringt Forschung, Universität und Wissenschaft in das Alltagsleben der Kinder. Unter dem Motto „Forsche! Frage! Staune! – Erlebe Wissenschaft!“ sollen die Neugierde angeregt und das Interesse an Forschung und wissenschaftlichen Sachverhalten gefördert werden. Seit 2010 tourt die Kinderuni jeden Herbst durch die Region. Zielgruppe sind Schulkinder im Alter von sieben bis zehn Jahren.

Weitere Informationen: www.kinderuni.at