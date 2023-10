Mannersdorfer ÖVP fordert sofortigen Rücktritt von Ortschef David

Die Stadtgemeinde Mannersdorf kommt politisch nicht zur Ruhe. Nach den erheblichen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs und undurchsichtiger Machenschaften des Bürgermeisters (die NÖN berichtete), bezog Gerhard David zu den Vorwürfen, die vom Prüfungsausschuss unter der Leitung von VP-Obfrau Katharina Neuhauser-Zethofer aufgedeckt worden sind, per amtlicher Mitteilung an die Bevölkerung Stellung. Diese wurde von der ÖVP-Fraktion als „sehr verwunderlich“ und „fragwürdig“ empfunden, wodurch man sich „gezwungen sah, mit einer eigenen Stellungnahme an die Öffentlichkeit zu treten,“ so Neuhauser-Zethofer, „denn, wenn der Bürgermeister tatsächlich die erhobenen Vorwürfe, entgegen der Darstellungen der involvierten Personen, so sieht, dann muss er sofort zurücktreten. Man warte nun das weitere Vorgehen der SPÖ ab, und werde dann alles intern in einer Fraktionssitzung kommender Woche erörtern, heißt es vonseiten der ÖVP- man erwarte sich allerdings, „dass die SPÖ das Gespräch suche, sobald definitiv ein Kandidat für das Bürgermeisteramt feststeht.“

Auf die Fragen zum Koalitionszwang mit „den Roten“ und ob man überlege einen ÖVP-Kandidaten ins Rennen zu schicken antwortet man ausweichend: „Dazu kann und möchte ich mich nicht äußern, da ich unserer Fraktionssitzung nicht vorgreifen möchte“, so Neuhauser-Zethofer. Etwas bedeckt hält sich auch Manfred Fiala, seines Zeichens SPÖ-Stadtparteiobmann: „Wir werden den Fristenlauf und die 14-tägige Einspruchsfrist laut SPÖ-Statuten und laut Gemeindeverordnung einhalten und keine Schnellschüsse tätigen.“ Die Presseaussendung der ÖVP lässt er unkommentiert. „Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte“, heißt es so schön, in diesem Fall ist der „lachende“ Dritte in diesem Polit-Hickhack, die unabhängige „Liste Mannersdorf“ (LIM). Parteiobmann Hans Kopf nimmt „zur Kenntnis, dass die ÖVP sich durchgerungen hat, sich unserer Forderung nach einem sofortigen Rücktritt Davids, anzuschließen- damit ist alles gesagt.“ Auch die LIM wird kommende Woche eine interne Sitzung abhalten- eines der Themen wird sein, ob man einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen wird oder nicht.