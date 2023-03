Carnuntum Regionstracht gibt es wieder

Die erste eigene Tracht erhielt die Region Römerland Carnuntum bei der Landesausstellung im Jahr 2011. Schon damals waren es die Bäuerinnen, die sich um das Projekt annahmen. Bezirksbäuerin Annemarie Raser und die damalige Arbeitskreisleiterin Elisabeth Raser veranstalteten damals sogar einen eigenen Nähkurs und stellten die Regionstracht Carnuntum dabei 2010 erstmals vor. Die „Carnuntum“-Tracht ist als anthrazitgrauer Anzug mit Stehkragen für Herren und in zwei Varianten für die Damen, als einfachere Alltagstracht und als Festtracht in Seide (die Farben sind das charakteristische Rubinrot, Gold und Schwarz) ausgeführt. Als Motiv erscheint auch das über die Grenzen der Region bekannte Heidentor auf Knöpfen und bestimmten Teilen der Tracht wie der Weste bei den Herren.

In den letzten Jahren sah man die Tracht jedoch zusehends weniger. Auch war die Nachfrage in den letzten fünf Jahren nicht mehr stark. Nun nehmen sich jedoch erneut die Bäuerinnen um die Tracht an und schaffen gemeinsam mit Trachtenschneiderin Elfi Maisetschläger aus Weitra eine Neuauflage. „Mit dieser klassischen Tracht, den farbigen Akzenten und dem Heidentor auf den Knöpfen und mit der Stickerei auf der Rückseite möchten die Bäuerinnen in der Öffentlichkeit zeigen, wo sie herkommen, arbeiten und gerne leben - in ihrer Region Carnuntum“, sagt Bettina Trapl von den Bäuerinnen. Seit wenigen Tagen gibt es die Tracht also wieder. Erhältlich ist sie bei Dietschy Moden in Mannersdorf.

