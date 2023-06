Alexandra Cichon ist neue Amtsleiterin in Petronell-Carnuntum

Die Marktgemeinde hat eine neue Amtsleiterin. Alexandra Cichon folgt Gisela Klaffl, die sich in den Ruhestand verabschiedete. Cichon begann 2018 auf der Gemeinde in der Buchhaltung: „Ich habe das Stelleninserat gesehen und mich einfach beworben“. Sie besuchte zunächst das Gymnasium in Bruck und maturierte in der Tourismusschule Pannoneum in Neusiedl/See unter anderem in Rechnungswesen.

Auf der Universität für Bodenkultur in Wien studierte Cichon Umwelt- und Bioressourcenmanagement und schloss mit dem Bakkalaureat ab. Noch während des Studiums trat sie ihre Stelle in der Gemeinde an. „Ich mag es zu organisieren und bin auch bei mehreren Vereinen tätig, da bin ich das ,Jonglieren' mit Terminen und Aufgaben gewohnt“, erzählt die neue Amtsleiterin.

Digitalisierung als Aufgabe für Zukunft

„Alexandras Organisationstalent habe ich gleich bemerkt“, kommentiert Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ). Als Amtsleiterin sei sie gewissermaßen die Geschäftsführerin der Gemeindeverwaltung mit ihren 14 Mitarbeitern. Ebenfalls wichtig sei ihre Bereitschaft zur Weiterbildung. „Neben der Gemeindedienstprüfung gibt es viele Kurse, die Aufgaben der Gemeinden sind mittlerweile sehr vielfältig“, so Almstädter.

Eine der Hauptaufgaben der nächsten Zeit wird die Digitalisierung sein. „Wir wollen die Amtswege moderner gestalten, weg von starren Parteienverkehrszeiten zu mehr Flexibilität, die Gemeindebürgerinnen und -bürger sollen vieles vom Computer aus erledigen können“, sagt der Ortschef.