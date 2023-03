Beppo Harrach ist neuer Vizepräsident der Land- und Forstbetriebe

Ernst „Beppo“ Harrach wurde einstimmig zum neuen Vizepräsidenten des Verbands „Land&Forst Betriebe Österreich“ gewählt. In dieser Funktion wird er für die landwirtschaftlichen Agenden verantwortlich sein. Harrach folgt damit auf Zeno Piatti-Fünfkirchen, der sich nach über fünf Jahren aus der Funktion zurückzieht. Er freue sich auf die Herausforderung. „ Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Eckpfeiler der österreichischen Identität und sorgt für eine sichere Lebensmittelversorgung der Bevölkerung. Gleichzeitig ist diese mit vielen ökologischen, ökonomischen und politischen Herausforderungen konfrontiert“, betont Harrach, dass die Landwirtschaft in der jetzigen Form „ernsthaft gefährdet“ sei. „Daher ist auch der Schutz von Privateigentum im Sinne einer stabilen heimischen Volkswirtschaft und auch aus ökologischen Gesichtspunkten heute wichtiger denn je. Wir brauchen eine robuste Agrarpolitik mit klaren Zielsetzungen, die eine vielfältige Landwirtschaft in Österreich auch in Zukunft möglich macht. Für die Gestaltung dieses Rahmens werde ich mich in meiner Amtszeit proaktiv einsetzen“, so Harrach.

Erfreut zeigt sich auch Präsident Felix Montecuccoli: „Mit Ernst Harrach haben wir einen engagierten Grundeigentümer und Betriebsleiter als Vizepräsidenten gewonnen. Damit sind wir auch für die Zukunft gut aufgestellt und im Bereich Landwirtschaft breit und vielfältig vertreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit an der Verbandsspitze mit einem Fachmann, der sich auch von holprigen Streckenabschnitten nicht aus der Ruhe bringen lässt“, so Montecuccoli, der sich auch beim scheidenden Vizepräsidenten für dessen Einsatz bedankte.

