Rotschwänzchen-Familie zog bei Polizei in Bad Deutsch Altenburg ein

Vielleicht dachte Frau Rotschwänzchen an den Polizei-Slogan „Gemeinsam sicher“, als sie sich auf die Suche nach einem guten Platz für ihre Kinderschar machte. Die Vogelfamilie beschlagnahmte nämlich kurzerhand die Zeitungsrolle beim Postkasten der Polizeiinspektion Bad Deutsch-Altenburg, in der die Fremden- und Grenzpolizei und die Wasserpolizei Dienst versieht. Dort baute das Vogelpaar sein Nest.

Die jungen Rotschwänzchen wachsen bereits ganz ordentlich. Foto: privat

Die Beamtinnen und Beamten erwiesen sich jedenfalls als tierfreundlich. Sie ließen der Natur ihren Lauf und so schlüpften nach etwa zweiwöchiger Brutzeit die hungrigen Küken. Die Polizisten sorgten sogar dafür, dass die Vogelfamilie nicht gestört wird und brachte an der Zeitungsrolle einen Hinweis an, dass diese vorübergehend „außer Betrieb“ ist, weil sie eben anderweitig genutzt wird.