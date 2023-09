„Hornbach“ wird Großmieter im Enzersdorfer DLH-Logistikpark

Seit sieben Jahren wird an der Umsetzung des „Industrial Campus Vienna East“ gearbeitet. Die Österreich-Tochter der „Deutsche Logistik Holding“ (DLH) wird mit der Fertigstellung der finalen Halle „Alpha 5“ den größten Logistikpark des Landes errichtet haben. Die Bauarbeiten für den rund 35.000 m² großen Komplex laufen, am Dienstag (12. September) fand eine offizielle Grundsteinlegung statt. Auch wenn das Gebäude erst im Juni 2024 fertig sein wird, steht der Mieter mit „Hornbach“ bereits fest.

Die Baumarktkette wird die Halle als Alleinmieter übernehmen, wenngleich zwei der vier Teilunits mit je etwa 8.000 m² vorerst untervermietet werden. „Als wir Mitte 2022 von dem neuen Projekt erfuhren, waren wir Feuer und Flamme“, erinnerte sich Karl-Heinz Spandl, Standortverantwortlicher und Mitglied im ersten Führungskreis der Hornbach-Logistikabteilung, im Rahmen der Grundsteinlegung. So biete die neue Halle die Möglichkeit „Flächen zusammenzuziehen“ und die „einmalige Chance für weiteres Wachstum“. Denn schon jetzt befindet sich die Baumarktkette flächenmäßig am Anschlag.

Malte-Maria Münchow von "Deka Immobilien", DLH-Geschäftsführer Christian Vogt und Hornbach-Vertreter Karl-Heinz Spandl bei der Grundsteinlegung für die letzte Halle am Enzersdorfer Logistikpark. Foto: Gerald Burggraf

„Hornbach“ ist seit Anbeginn des Logistikpark-Projekts an Bord und erweiterte seither stetig seine Flächenkapazitäten. Aktuell verfügt man als Hauptmieter, verteilt auf zwei Hallen, über rund 19.400 m² und nutzt zudem Lagerflächen anderer Logistiker am Standort mit. In Enzersdorf werden mittlerweile mehrere Dienstleistungen innerhalb des Konzerns durchgeführt. Begonnen hat man 2017 in der Halle 2C mit einem Umschlagslager für die Belieferung von Märkten. Heute werden vom DLH-Campus aus 32 Standorte in Österreich, Tschechien, Slowakei und Rumänien beliefert.

Drei Jahre später sollte ein Regionallager in Enzersdorf dazukommen. Die gemietet Halle war dafür jedoch zu klein, „Hornbach“ mietete daher zwei Teilbereiche in die Halle 4 an. 2021 kam wiederum mit der Abwicklung von Bestellungen aus dem Webshop eine weitere Aufgabe dazu. Dafür wurde die ehemalige Halle 2C erneut dazugenommen. Doch die Aufteilung auf zwei Hallen haben einen erhöhten logistischen Aufwand zur Folge, der mit der Übernahme der neuen Halle „Alpha 5“ soll dieser wieder wegfallen.

Zudem bestünde durch die weit größere Fläche auch die Möglichkeit zur Expansion, etwa durch eine Abwicklungsstelle für Retourwaren. „Wenn weitere Funktionen, wie zum Beispiel eine Retourenhalle gebraucht werden, könnten wir sie dann hier etablieren“, hielt Standortleiter Karl-Heinz Spandl fest.