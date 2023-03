Saisonauftakt in der Römerstadt Carnuntum

Die Römerstadt Carnuntum startet am 18. März in die neue Saison. Alle drei Standorte, das römische Stadtviertel in Petronell-Carnuntum, das Museum Carnuntinum und das Amphitheater der Militärstadt in Bad Deutsch-Altenburg, sind wieder für Besucher geöffnet. Zu den Neuigkeiten gehören eine Multimediastation im Amphitheater und ein erweitertes Führungsangebot an Wochenenden.

Multimediastation ermöglicht virtuelle Erkundung

An der Multimediastation im Amphitheater können Besucher mit einem interaktiven Stadtplan die antike Donaumetropole und vor allem die Militärstadt virtuell erforschen. Das gesamte historische Stadtgebiet ist abgebildet, Ziel ist es, neben den rekonstruierten Häusern des römischen Stadtviertels und der Ausstellung „Weltstadt am Donaulimes“ im Museum Carnuntinum einen dritten Schwerpunkt zu setzen.

Ebenfalls neu ist ein erweitertes Führungsangebot an Wochenenden und Feiertagen. Um eine Pauschale können die Besucher alle Führungen mitmachen, die an den Standorten der Römerstadt Carnuntum angeboten werden, darunter die Führungen im Stadtviertel und im Museum Carnuntinum, und die „Phila-Führung“, in deren Rahmen eine Bewohnerin des antiken Carnuntums den Besuchern das Leben am einstigen römischen Donaulimes näherbringt.

Gebäude in Winterpause instand gesetzt

Die Römerstadt Carnuntum zählt seit 2021 als Teil des Donaulimes zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die rund fünf Monate dauernde Winterpause wird unter anderem genutzt, um Ausbesserungen an den rekonstruierten Gebäuden vorzunehmen. Zum Beispiel werden die Fußbodenheizungen in den römischen Gebäuden exakt wie vor 1.700 Jahren betrieben, sie müssen jährlich instand gesetzt werden.

