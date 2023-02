Neue Krippe im alten Gemeindeamt von Au

Seit Montag gibt es in Au eine eigene Kleinkinderbetreuung. Damit soll die jahrelange Platznot im Kindergarten endlich entschärft werden. Kinder von null bis drei Jahren sollen nämlich nun die Tagesbetreuungseinrichtung besuchen. geführt wird die Einrichtung von der Gemeinde. „Wir haben dort zwei Damen, die nach der Tagesbetreuungsverordnung ausgebildet sind“, erklärt Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP). Gestartet wurde mit einer Gruppe für 15 Kinder, die fürs erste zur Hälfte voll ist.

Untergebracht ist die neue Krippe im alten Gemeindeamt, das dafür in den letzten Wochen adaptiert wurde. Neben einem Gruppenraum wurde ein Ruheraum eingerichtet. „Den Sanitärraum haben wir deutlich vergrößert, der Eingangsbereich ist dafür jetzt kleiner. Bis auf die Möbel ist alles fertig“, erzählt Fekete, dass die Tischler-Anfertigungen erst geliefert werden. Bis dahin wird mit Leihmöbeln gearbeitet. Auch der Innenhof soll noch adaptiert werden. Kosten könne sie derzeit noch keine nennen.

„Die Endabrechnung liegt noch nicht vor“, so Fekete. Bis zum Inkrafttreten des neuen Kindergarten-Gesetzes im September sollen die Zweieinhalb-Jährigen auch in der Krippe vormittags gratis betreut werden. „Nachmittags gilt eine Pauschale. Damit für sie kein Nachteil gegenüber den Kindergartenkindern entsteht“, so Fekete. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr und am Freitag von 7 bis 13 Uhr. „Die tatsächlichen Öffnungszeiten richten sich allerdings nach dem gemeldeten Bedarf“, so Fekete.

