Brucker Hochzeitsmesse zieht nach Margarethen

„Das Brucker Stadttheater ist allmählich zu klein geworden. Wir hatten letztes Jahr mehr Anmeldungen von Ausstellern als wir unterbringen konnten“, sagt Marianne Bastel, Obfrau des „Fördervereins der Gewerbe- und Handelsbetriebe in Bruck“, der die Hochzeitsmesse veranstaltet. Sie war vor 15 Jahren mit einigen Mitstreitern auch Begründerin der Messe, mit dem Ziel, die Brucker Wirtschaft zu fördern. Nach all den Jahren sei im Stadttheater für die Hochzeitsmesse aber einfach keine Entwicklung mehr möglich.

Da habe sich im Gespräch mit Schlossherrin Monika Schwaner-Ries die Idee für eine Übersiedelung ins Schloss Margarethen ergeben. Das Schloss zählt zu den beliebtesten Hochzeitsschlössern rund um Wien. „Die Location ist gerade für eine Hochzeitsmesse ideal. Wir haben allein deshalb schon jetzt noch mehr Aussteller“, freut sich Bastel, dass bisher schon über 35 Aussteller fix sind. Mit dabei sei neuerdings etwa auch das Weingut Scheiblhofer aus Andau. „Insgesamt haben wir viel gutes Feedback erhalten“, so Bastel, die mit ihrem Team für den Neustart im Schloss auch das Konzept der Messe überarbeitet hat.

Die Obfrau betont allerdings, dass es sich nach wie vor um die „Brucker Hochzeitsmesse“ handle, auch wenn sie nun nicht mehr in Bruck stattfindet. Und es seien auch nach wie vor schwerpunktmäßig Brucker Betriebe dort vertreten, auch wenn, wie schon in den letzten Jahren freilich auch Unternehmen aus der Umgebung Teil der Messe seien. Aber man habe der Messe ein neues Logo verpasst und eben das Konzept upgedated. „Dieses Mal haben wir auch direkt vor Ort einen Caterer“, hofft Bastel, dass das die Besucher ermuntern wird, länger zu bleiben und vielleicht noch Kaffee und Kuchen zu genießen.

Die Öffnungszeiten bleiben jedenfalls wie immer: Am Samstag, 14. Oktober, von 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 15. Oktober von 13 bis 17 Uhr. Angeboten wird wie immer alles, was man für eine Traumhochzeit braucht: Von den Eheringen über Brautkleider und Hochzeitsanzüge bis hin zu Fotografie und Papeterie. Dazu gibt es auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Brautmodenschau, Tanzeinlagen, Livemusik und Gewinnspiel. Die Vorbereitungen seien schon weit gediehen, so Bastel, die sich dafür bei ihrem Vorstand bedankt: „Das sind alles so tolle Leute, die mich fantastisch unterstützen. Alleine würde ich das gar nicht schaffen. Jeder bringt sich super ein, erst dadurch wird so etwas möglich.“