Bruck will Dauerparkern in der Tiefgarage Einhalt gebieten

„Es gab Beschwerden, dass in der Tiefgarage Autos ohne Kennzeichen stehen, bei denen schon das Öl ausrinnt“, erzählt Verkehrsstradtrat Felix Böhm (Bürgerliste), warum sich der Verkehrsausschuss zum Handeln gezwungen sieht. Tatsächlich ist es ein bereits gewohntes Bild, dass in der Tiefgarage etliche Autos geparkt sind, die zum Teil mit Planen abgedeckt, offenbar ein Dasein als vergessenes Zweitauto fristen. Gleichzeitig sei die Parkgarage teilweise oft ausgelastet. „Wir arbeiten eine neue Richtline aus, sodass so etwas künftig nicht mehr möglich ist“, erklärt Böhm.

Dafür wurde im Gemeinderat bereits eine Übergangslösung beschlossen. Ziel ist, dass all jene, die im restlichen Jahr eine Jahreskarte beantragen, fürs Erste nur monatlich bis Ende 2023 verlängern können. Denn ab Anfang 2024 soll die neue Richtlinie in Kraft treten. „Unser Ziel ist, dass es künftig nur noch 40 Jahreskarten geben soll. 80 Parkplätze sollen für freies Parken zur Verfügung stehen“, so Böhm. Heuer seien insgesamt 42 Jahreskarten und eine Monatskarte für die Tiefgarage verkauft worden.