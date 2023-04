Brucker Band „Rock.Paper.Scissors“ gibt ihr Bühnendebüt

Am kommenden Samstag wird im Seidl-Keller wieder musiziert. Auf der Bühne stehen diesmal aber nicht wie üblich Größen der internationalen Jazz-Szene, sondern die Brucker Musiker Tom Gödel (Gitarre, Percussion und Gesang), Andrea Szabo (Bass und Gesang) und Viktoria Amon (Geige und Gesang). Das im Vorjahr gegründete Trio will frischen Schwung in das musikalische Leben der Region bringen.

„Wir haben uns vor einem Jahr sehr zufällig gefunden“, erzählt Tom Gödel, „und jetzt probieren wir es einfach aus“. Wie die Besetzung schon vermuten lässt, tendiert die Musik der Band in Richtung Folk und ins Genre der irischen und schottischen Rhythmen. Dennoch verstehen sich „Rock.Paper.Scissors“ nicht als reine Folk-Formation, sondern als vielseitige Truppe, die auch in Rock, Pop und lyrischen Klängen zu Hause ist. So stehen etwa auch Titel von Amy Winehouse oder Pink auf dem Programm bei ihrer Konzertpremiere.

Laut Gödel ist es „sehr wahrscheinlich“, dass die Band in Zukunft auch mit eigenen Nummern aufwarten will. „Wir sind kreative Köpfe“, so Gödel.

