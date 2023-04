Schubert und Haydn mit einer Prise Folk und Pop

Klassik-Liebhaber blicken oft skeptisch auf die Bühne, wenn sie zum ersten Mal ein Konzert der „Erlkings“ besuchen. Da stehen mit Bryan Benner ein amerikanischer Bariton mit seiner Gitarre, Ivan Turkalj mit seinem Cello, Simon Teurezbacher mit seiner Tuba und Thomas Toppler mit Schlagzeug und Vibrafon und schicken sich an, in dieser außergewöhnlichen Besetzung Lieder von Franz Schubert, Joseph Haydn und Robert Schumann mit englischen Texten vorzutragen.

Am vergangenen Samstag waren sie mit diesem Vorhaben auf Einladung der Haydngesellschaft Hainburg in der Kulturfabrik zu Gast. Und um es vorwegzunehmen: Das Publikum war restlos begeistert.

Da wurde Schuberts „Forelle“ zu einem Country-Song, bei dem das Publikum mitjodeln durfte und der „Erlkönig“ ritt zum Rhythmus der Kastagnetten. Haydns „Sehr gewöhnliche Geschichte“ mutierte zum Happy-Sound, der sogar in den Ö3-Charts Chancen hätte, und sein berühmtes Lied „Das Leben ist ein Traum“ wurde mit Vibrafon und Gitarre zu einer bezaubernden Ballade. Das Verblüffende daran: Die vier exzellenten Musiker schaffen es, mit Witz und Feingefühl den Liedern neues Leben einzuhauchen, ohne dabei ulkig zu werden.

Als Zugabe gab´s einen Vorgeschmack auf ein umfassendes Programm mit Haydn-Liedern, an dem die „Erlkings“ arbeiten: Den von Haydn vertonten Shakespeare-Text „She never told her love“ und einen schmissigen Song „The Fisherman is a free man“.

