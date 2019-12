Beim Tag der offenen Tür präsentierte die Polytechnische Schule erstmals gleich an zwei Tagen ihr Angebotsspektrum, das ab dem kommenden Schuljahr deutlich erweitert werden soll.

Zum einen soll es einen zusätzlichen achten Fachbereich „Basics to Gratuate“ geben, der vor allem jene ansprechen soll, denen noch ein Schuljahr für den Übertritt in eine höherbildende Schule fehlt. Aber auch der Fachbereich „Dienstleistungen“ wird erweitert. Hier sollen Schüler künftig auch in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Schönheit auf Lehrberufe vorbereitet werden.