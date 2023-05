Wenn die Götzendorfer Blasmusik mit den Rockmusikern

Blasmusik kann auch anders. Und damit ist dieses Mal nicht gemeint, dass es bekanntlich auch so manchen Italo-Hit oder Film-Soundtrack im Blasmusik-Arrangement gibt. Damit ist das Experiment gemeint, das der Musikverein mit der Pop- und Rock-Band „Brothers & Others“ gewagt hat: „Brass'n'Rock“ nannte sich die neue Verbindung, die zeigen sollte, „wie ungewöhnlich und vielfältig sich Blasmusik präsentieren kann“, wie Götzendorfs Kapellmeister Josef Schäffer sagt.

Brothers & Others-Sänger Philip Klaus hatte dieses Mal die instrumentale Fülle von Band und Musikverein hinter sich. Foto: privat

Das Ergebnis war ein sensationell voller Sound, der so manchen Pop- und Rock-Hit mit Instrumentalstärke bereicherte. Besonders spürbar war dies etwa bei „Music was my first love“ von John Miles oder „Let me entertain you“ oder auch Songs von Adele, Amy Winehouse oder Cold Play. Das Publikum kam jedenfalls nicht nur zahlreich - der Konzertsaal war zweimal restlos ausverkauft -, sondern war auch hellauf begeistert und konnte sich bald nicht mehr auf den Sitzen halten. Im Anschluss wurde bei den After Show Parties bis in den Morgen gefeiert. „Alle waren sich einig, dieses Projekt muss eine Fortsetzung finden“, so Schäffer.

