Radlobby Bruck will das Leben für Radler einfacher machen

Vor knapp zwei Jahren gründeten Wolfgang Hohenauer und Robert Skocek eine Radlobby-Gruppe im Bezirk - damals unter dem Namen „Radlobby Carnuntum“ (die NÖN berichtete). Die Bezeichnung haben sie nun auf „Radlobby Bruck“ geändert, ihre Anliegen verfolgen sie aber weiter. Einer von vielen Schritten dazu war, bei den Landtagsklubs der Parteien vorstellig zu werden. „Das Thema wird an sich sehr positiv aufgenommen“, erzählt Wolfgang Hohenauer, Ansprechpartner der Radlobby von den ersten Treffen. „Wir treten dafür ein, dass das Radfahren eine gleichberechtigte Mobilitätsform sein soll“, so Hohenauer, wohl wissend, dass es bis dahin in vielen Bereichen noch ein weiter Weg ist.

Dabei mache dies auch aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. „Das Radfahren bringt der Volkswirtschaft etwas, nämlich rund 20 Cent pro gefahrenen Kilometer. Das Autofahren kostet etwa zehn Cent pro Kilometer“, rechnet Hohenauer vor. Mit gut 1,4 Milliarden Euro Umsatz an verkauften Fahrrädern im Jahr 2022 sei das Radfahren mittlerweile auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. „Da sind zum Beispiel Reparaturen noch gar nicht eingerechnet“, so Hohenauer. Im Gegenzug werde in Österreich aber vergleichsweise wenig Geld fürs Radfahren in die (öffentliche) Hand genommen: Sechs Euro pro Einwohner und Jahr fallen im Vergleich zu den Niederlanden, wo es immerhin 30 Euro pro Jahr sind, eher bescheiden aus.

„Bruck ist herrlich zum Radfahren“, will Hohenauer in erster Linie auf Bewusstseinsbildung setzen und die Bedingungen für das Alltagsradeln zu verbessern. „Die Hälfte der Wege, die man zurücklegt, sind unter fünf Kilometer lang“, weiß der Radlobby-Chef, dass die Größe der Stadt ideal ist, um viele Wege mit dem Rad zurückzulegen. Es sei auch die Infrastruktur gut, Verbesserungspotenzial gebe es freilich dennoch. Dazu gehöre etwa eine gute Anbindung ins Ecoplus-Areal. Das sei auch im Sinne von sozialer Gerechtigkeit wichtig. „Für Leute, die sich kein Auto leisten können,“ habe das Fahrrad schließlich eine noch größere Bedeutung. Wichtig seien vor allem schnelle Radverbindungen. „Wir wollen ordentliche Oberflächen bei den Radwegen“, betont Hohenauer und ergänzt gleich: „Und das bedeutet nicht, dass wir für die Flächen-Versiegelung sind.“ Ergänzend wäre es hilfreich, wenn die Tempolimits auf den Straßen auf 100, 80 und 30 heruntergesetzt würden. Dann wäre das Radfahren auf den Straßen nämlich auch weniger gefährlich.

Darüber hinaus wolle man sich dafür einsetzen, dass Einbahnen für Radfahrer in der Gegenrichtung geöffnet werden. „Wir wollen auch das Thema Schulweg aufgreifen“, spricht Hohenauer das Problem an, dass so viele Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden.

Nächster Fixpunkt für die Radlobby ist ein Radfahr-Schwerpunkt bei der Mobilitätswoche im September, bei der etwa auch eine Enquete mit Experten geplant ist.