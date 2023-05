Bruck: Landgarten bietet nun Besucher-Touren zu fixen Terminen

Auf lange Sicht soll beim Landgarten-Standort in der Färbergasse eine Besucher-Erlebniswelt entstehen (die NÖN berichtete). Bis dahin wird es aber noch etwas dauern. Einen kleinen Vorgriff darauf wagt die Firma Landgarten aber jetzt schon. Anders als bisher sollen künftig zu fixen Terminen nämlich auch Einzelpersonen und Familien die Produktionsstätten besuchen können. Um zehn Euro pro Erwachsenen und acht Euro pro Kind ist man dabei. Bisher war dies nur für angemeldete Gruppen möglich.

Der erste geführte Rundgang durch die Welt der gerösteten Sojabohnen und Nüsse und Früchte in Schokoglasur findet am Freitag, 26. Mai um 14 Uhr statt. Dafür kann man sich auf der Landgarten-Homepage bereits anmelden. Neben dem Blick hinter die Kulissen, wartet dabei auch ein Genussfaktor: „Es darf auch an zahlreichen Verkostungsstationen fleißig genascht und gesnackt werden“, verspricht Katrin Schöggl, die seit kurzem die Leitung der Erlebnistouren bei Landgarten übernommen hat. Außerdem gibt's für alle Teilnehmer ein Erinnerungsfoto und Bio-Snacks zum Mitnehmen.

