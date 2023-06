Kebab statt Kachelöfen in der Brucker Fuzo

Das kleine Geschäft, in dem früher die Familie Weidlich Fliesen und Kachelöfen verkaufte, ist kaum wiederzuerkennen: Eine große Theke ist appetitlich gefüllt mit allerlei Gemüse und Saucen, dahinter drehen sich die bekannten Kebab-Spieße. „By Musty“ heißt das neue Lokal, das Inhaber Mustafa Ay und Geschäftsführer Akif Sabanoglu in den letzten zwei Monaten dort eingerichtet haben. Über mangelnde Frequenz in der Kirchengasse können sie bisher nicht klagen. „Wir sind mit dem Standort sehr zufrieden. Wir wurden hier sehr freundlich empfangen“, freut sich Mustafa Ay über das Geschäft an den ersten Tagen in Bruck.

Empfohlen sei ihnen Bruck von einem Verwandten worden, der in Parndorf ein Friseurgeschäft betreibt. „Bisher habe ich in Wien als Geschäftsführer in einem Gastro-Betrieb gearbeitet“, erzählt Ay. Nun sei es Zeit gewesen, sich sebstständig zu machen. Für sein Lokal sei ihm wichtig: „Qualität, Sauberkeit und ein freundliches Gespräch. Das Lokal soll angenehm sein“, so Ay, der selbst seit zehn Jahren in der Branche tätig ist. Geschäftsführer Akif Sabanoglu macht den Job, seit er 15 war.

Neben klassischen Kebabs gibt es etwa auch Falafel, Linsensuppe, hausgemachtes Brot, auch in Vollkornversion, viel Gemüse und hausgemachte Saucen, aber auch süße Nachspeisen und Kaffee. Geliefert wird nicht, denn: „Einen Kebab muss man frisch essen, sonst verliert er an Qualität“, weiß Ay, der sogar schon über die Eröffnung einer zweiten Filiale nachdenkt. Wo der Standort dafür sein soll, stehe jedoch noch nicht fest.