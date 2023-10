Energiepark Bruck: Von einem zu 50 Mitarbeitenden

Viel Holz, Sisal und angenehme Farben empfangen einen im neuen Bürogebäude des Brucker Energieparks. Am Freitag wurde mit Gründungsmitgliedern, Partnern und Wegbegleitern die Eröffnung gefeiert. Im Erdgeschoß steht die Funktionalität im Vordergrund. Drei Seminar- und Besprechungsräume können dort zu einem großen vereint werden. „Insgesamt ist es gedacht für rund 60 Personen“, erklärt Energiepark-Präsident Herbert Stava bei einer Führung durchs Haus. Schließlich finden hier immer häufiger auch Einheiten des Lehrgangs für Erneuerbare Energie statt, den der Energiepark mit der TU gemeinsam anbietet. Aber etwa auch für die zahlreichen Besuchergruppen, die sich über die Anlagen und Visionen des Energieparks informieren. Angrenzend befindet sich eine voll ausgestattete Cafeteria für Mitarbeitende und Gäste.

Im ersten Stock ist der Empfangsdesk und Zugang zu den Büros von 27 Mitarbeitern. Die restlichen 23 Mitarbeiter arbeiten in den Anlagen des Energieparks, also etwa in der Biogasanlage. „Bis zu 40 Arbeitsplätze wären hier möglich“, erklärt Stava, dass man Platzreserven eingeplant hat. Schließlich ist der Energiepark in den letzten Jahren stark gewachsen. „Jetzt haben wir allerdings eine Konsolidierungsphase eingelegt“, so Stava. Hier im ersten Stock dominiert der Wohlfühlcharakter, wenngleich die Büros freilich zweckmäßig ausgestattet sind. „Unser Motto ist: Wir wollen haben, dass die Leute lieber hier sind als daheim“, so Stava.

Klimatisiert ist das ganze Gebäude über Erdwärme samt Kühldecke. Das Dach ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

„Ich freue mich, dass alle Gründungsmitglieder heute da sind“, konnte Energiepark-Gründer Stava zum Eröffnungsfest auch Günther Schwarz, Otto Weintögl, Gottfried Pschill und Matthias Pober begrüßen. Damals war das erste Ziel, die Stadt Bruck mit erneuerbarer Energie versorgen zu können. In einem ersten Schritt mit der Gründung der Fernwärme, für die damals der erste Mitarbeiter angestellt wurde. „Als Beispiel dafür, wie es gehen kann“, so Stava. Bald darauf wurde das Ziel darauf erweitert, die erste 100-Prozent-Region zu werden. „Im Vorjahr haben wir 0,7 Prozent des Stroms von ganz Österreich erzeugt“, belegt Stava, dass im Energiepark immer die großen Ideen verfolgt wurden. „Wir wollten immer klotzen und nicht kleckern“, so Stava, der betont, dass die Gruppe dabei immer privat blieb und nie Großinvestoren an Bord holte. „Und wir haben immer mit anderen Pionieren kooperiert, auch wenn sie eigentlich Konkurrenten waren“, so der Energiepark-Präsident. Seine Freude, dass der Energiepark nun endlich ein eigenes Büro hat, teilt er mit Geschäftsführerin Karin Mottl und wohl allen Mitarbeitenden. „Es ist zentrumsnah und öffentlich gut erreichbar“, betont Mottl.

Gratulationen gab es zur Eröffnung freilich viele. Auch von Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), der in launigen Worten auf die Geschichte des Energieparks zurückblickte. „Ich kenne Herbert Stava schon seit der Schule. Im Gemeinderat durfte ich mit ihm die ersten Projekte besprechen. Damals war das alles visionär. Heute ist das meiste nicht mehr wegzudenken“, so Weil, der sich für die langjährige Freundschaft ebenso bedankte, wie für die gute Zusammenarbeit. Bei der Eröffnung überreichte er Stava den Glaspokal, den die beiden für das jüngste Energiepark-Projekt, die Agriphotovoltaik-Anlage „Sonnenfeld“ entgegennehmen durften.

Der Energiepark im Zeitraffer:

1995: Gründung des Vereins Energiepark

1999: Gemeinderatsbeschluss, alle öffentlichen Gebäude an die Fernwärme anzuschließen

2000: die ersten fünf Windräder samt Aussichtsplattform

2004: Inbetriebnahme der Biogasanlage

2009: Verkauf des Windparks an Verbund

2014: Aufrüstung der Biogasanlage zur Einspeisung ins Erdgasnetz

2019: Übernahme der Fernwärme durch EVN

2022: Inbetriebnahme Sonnenfeld