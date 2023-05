Neue Gemeinderätin tritt ihren Dienst in Au an

Für viele unerwartet legte Gemeinderätin Brigitte Zednik (ÖVP) ihr Gemeinderatsmandat aus „persönlichen Gründen“ vor kurzem zurück. Was es damit auf sich hat, bleibt im Verborgenen, denn zu einer persönlichen Stellungnahme war Zednik nicht bereit. „Von Herzen für die gute Arbeit im Gemeinderat, im Prüfungsausschuss, sowie in verschiedenen Arbeitsgruppen“ bedanken möchte sich jedenfalls Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP) und fügt hinzu: „Wir sagen auch Danke für all die Zeit, Mühe und das Engagement und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft!“

Ihren Platz im Gemeinderat übernimmt die nächstgereihte Kandidatin der ÖVP-Wahlliste, die 34-jährige Katharina Wukotitsch. Die gebürtige Hoferin hat in ihrer Kindheit viel Zeit in Au verbracht, da ihre Mutter von dort stammt. Mittlerweile lebt die studierte Volksschullehrerin selbst in Au und ist glücklich verheiratet. „Nachdem ich erfahren habe, dass ich in den Gemeinderat einziehen darf, wurden mir einige Tage Bedenkzeit eingeräumt, aber ich habe mich sofort dafür entschieden, weil mein Entschluss politisch aktiv werden zu wollen, bereits bei meiner Eintragung in die Wahlliste feststand,“ erzählt die Pädagogin, die in Trautmannsdorf unterrichtet.

„Mein Steckenpferd sind natürlich die Bildung und die Kinder, aber ich bin bereit, mich jeder Herausforderung zu stellen, obwohl ich ehrlicherweise zugeben muss, dass ich bis jetzt wenig politische Erfahrung habe, aber ich bin mir sicher, dass ich mit den Aufgaben mitwachsen werde.“ Volle Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Ehemann und Wukotitsch ist überzeugt, dass ihre „politische Karriere in vollem Einklang mit ihrem Beruf stehen wird. Bürgermeisterin Fekete dazu: „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und danken Katharina für die Bereitschaft mitzuwirken.“

