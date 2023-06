Neues Hundehalte-Gesetz: Zustimmung, aber auch einige Skepsis

Seit Anfang Juni gelten strengere Pflichten für Hundebesitzerinnen und -besitzer. Das neue Hundehaltegesetz beinhaltet einen Sachkundenachweis, eine Haftpflichtversicherung und legt außerdem eine Obergrenze von fünf Hunden pro Haushalt fest. Dadurch sollen eine tiergerechte Haltung unterstützt sowie gefährliche Zwischenfälle mit den Vierbeinern verhindert werden.

Die allgemeine Sachkunde besteht aus drei Theoriestunden – zwei über Hundehaltung oder die Mensch-Tier-Beziehung und eine Stunde bei einem Tierarzt. Ersteres kann von Hundetrainern durchgeführt werden. Sabine Pöllmann-Karlik ist Besitzerin der Hundeschule „Dogs Talk“ in Hollern und grundsätzlich dafür, dass Hundehalter ausgiebig sachkundig informiert werden sollten. Jedoch sieht sie einen möglichen Erfolg der Gesetzesänderung skeptisch: „Die Menschen, die es interessiert, informieren sich eh. Die anderen werden es sich vermutlich einfach nur anhören, weil sie müssen.“

Sonderbehandlung für „Listenhunde“

Hundetrainer können, laut Pöllmann-Karlik, die Theoriestunden freiwillig anbieten, insofern sie die Anforderungen erfüllen. Die Abrechnung soll über den einheitlichen Anbieter erfolgen. Kritisch sieht die Hundetrainerin die Sonderregelung für bestimmte Rassen, welche als gefährlich angesehen werden. So ist für Menschen, die „Listenhunde“ halten oder deren Vierbeiner einmal jemanden gebissen haben, eine erweiterte Sachkunde von zehn Stunden vorgesehen. Es gäbe auch Vorfälle bei denen „Nicht-Listenhunde“ auffällig geworden sind, deshalb sieht die Hundeschulen-Besitzerin eine „Sonderbehandlung“ für Listenhunde nicht gänzlich gerechtfertigt.

Dem stimmt auch Karin Baier, Bürgermeisterin in Schwechat (SPÖ), zu: „Ich tue mir schwer zu sagen, der Rottweiler ist gefährlich nur weil er auf der Liste steht.“ Beide Frauen sprechen sich jedoch einheitlich für eine Überprüfung der auffällig gewordenen Hunde, beispielsweise durch einen Biss an einem Menschen, aus. Dies, sowie die Ausnahmen für „Listenhunde“, seien vor der neuen Regelung aber auch schon gegeben gewesen.

Bürgermeister der Marktgemeinde Enzersdorf, Markus Plöchl (ÖVP), spricht sich positiv für den erweiterten Sachkundenachweis der „Listenhunde“ aus: „Sie sollten eine bessere Ausbildung haben als beispielsweise ein Chihuahua“. Plöchl spricht sich prinzipiell für die neue Novelle aus. Wie der Sachkundenachweis innerhalb der Marktgemeinde angeboten und abgewickelt werden soll, stehe noch nicht fest. Auch Schwechats Stadtchefin Baier findet den allgemeinen Sachkundenachweis grundsätzlich gut, da er sich an jeden Hundebesitzer richtet.

Michael Nathaniel bietet Kurse in Schwechat an

Das Hauptproblem sieht die Bürgermeisterin darin, dass sich bisher keiner wirklich auskennt, wie diese Regelungen in Kraft gesetzt werden. So sei es auch schwierig, einen Tierarzt zu finden, der diese Sachkundenachweise in Niederösterreich zur Verfügung stellen darf. Dem möchte Baier entgegenwirken: Ab Anfang Juli wird Michael Nathaniel aus Schwadorf ermöglichen, den Sachkundenachweis in Schwechat abzuwickeln. Hierfür stehen bereits vier Termine fest.

Der Tierarzt führt bereits Sachkundenachweise für Wien aus und darf die Vorträge nun auch in Schwechat abhalten. Dabei wird er jedoch den Wiener Nachweis durchführen, also drei Stunden mit dem Tierarzt anstatt einer. Er findet die neue Regelung sehr sinnvoll: „Was der Hundebesitzer mitnimmt, ist jedem selbst überlassen. Jedoch kann dadurch vielleicht zu einem Umdenken angeregt werden.“ In den Kursstunden werden die Grundlagen durchgenommen – wie „Welcher Hund passt zu mir?“ oder „Wie zeigt der Hund, was ihm gefällt oder nicht gefällt?“.

Das Exekutieren der neuen Regelungen sieht Bürgermeisterin Baier bei den Gemeinden. Zum momentanen Stand scheine es laut ihr so, als würde das Land NÖ den Gemeinden überlassen, wie sie es handhaben. Des Weiteren bleibe für eine Überprüfung bezüglich des Einhaltens der Regelungen kaum etwas Anderes übrig, als einen Mitarbeiter bereitzustellen.

Auch Bürgermeister Plöchl sieht die Überprüfung als eine Herausforderung. Er frage sich momentan, wie die Exekution ausgeführt werden solle. Vor allem in Anbetracht der steigenden Hunde-Anzahl in der Gemeinde.