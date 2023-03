Viel Besuch bei der ersten Genusstour der Brucker Winzer

Überdurchschnittlich viele Menschen spazierten am Freitag und Samstag durchs Brucker Stadtgebiet. Der Grund dafür war die erste Genusstour der Brucker Winzer. Sechs Weinbaubetriebe, nämlich Krupbauer, Seidl, Schenzel, Schmidt, Taferner und Windholz, öffneten ihre Kosträume und Kellertüren. Neben den edlen Tropfen der Winzer gab‘s dort auch so manche kulinarische Schmankerln zu verkosten. Die Premiere ist jedenfalls gelungen: Bis in die Abendstunden hatten sie allesamt volles Haus.

