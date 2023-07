Mit der E-Card zum AMS-Termin

Eines schickt Brucks AMS-Chef Herbert Leidenfrost gleich voraus: „Der Info-Schalter wird trotzdem weiterhin besetzt sein.“ In der ersten Phase wird man dort wahrscheinlich häufig die Information bekommen, dass man seine E-Card in den neuen Automaten stecken soll. So funktioniert nämlich seit Donnerstag das neue Anmeldesystem beim AMS: Gleich beim Eingang steht der Anmelde-Screen, der einen nach dem Stecken der E-Card zum richtigen Büro leitet.

„Für Spontankunden, die zum ersten Mal zu uns kommen, hat das den Vorteil, dass sie nicht lange warten müssen. Der Automat sagt ihnen sofort, wo sie hinmüssen“, erklärzt Leidenfrost. Wenn jemand bereits einen Termin hat, hat das Stecken der E-Card den Sinn, dass der zuständige Berater gleich am Bildschirm sieht, dass der Kunde schon da ist. „Auch das soll möglichst wenig Wartezeit für den Kunden mit sich bringen“, so Leidenfrost.