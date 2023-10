Neu gestalteter Schulgarten für die Volksschule Hof

Die Schülerinnen und Schüler können sich nun über einen neuen Schulgarten freuen. Direktorin Waltraud Fink zeigte sich glücklich über den, wie sie ihn nennt, neuen „Bewegungsgarten“. Die Volkschüler können sich nun bei einem Hügel inklusive Kriechtunnel, diversen Bewegungselementen, Kreidetafeln, Reckstangen, Kletterwand, einem Basketballbereich und vielem mehr austoben. Auch die alte Wippe wurde restauriert und anstelle der Sandkiste gibt es ein grünes Klassenzimmer mit Sitzbänken für eine Unterrichtsstunde im Freien. Der neu gestaltete Schulgarten sei von den Kindern bereits ausgiebig genutzt worden, so die Direktorin.

Die Eröffnung startete mit einer Rede von Bürgermeister Felix Medwenitsch (ÖVP). In dieser bedankte er sich bei all den fleißigen Helfern, die unter der Leitung von Stefan Prilhofer dieses Projekt die letzten Monate hindurch in ihrer Freizeit erfolgreich umsetzten. Ein großes Dankschön wurde auch Gemeinderat Stefan Germershausen für sein Engagement beim Projekt ausgesprochen und bei der Gelegenheit wurde seine Leistung mit einem Geschenkskorb gewürdigt. Medwenitsch, der selber oft am Garten mitwerkelte, wies darauf hin, dass dies das erste Projekt in der Gemeinde Hof sei, bei dem die Bürger von der Ideenfindung bis zur Umsetzung aktiv beteiligt waren.

Anschließend bekamen all die Helfer ein Geschenk und verewigten sich mit einer Unterschrift auf einer Holztafel, die als Erinnerung an ihre Leistung im Garten angebracht wird. Auch die Volksschüler zeigten sich dankbar und trugen mit viel Enthusiasmus passende Lieder vor, unter anderem "Vielen Dank für den Garten" mit der allseits bekannten Melodie von Udo Jürgens aus Tom und Jerry's "Vielen Dank für die Blumen".

Abschließend erfolgte noch die kirchliche Segnung durch Pfarrer Dietmar Hörzer. Die Gemeinderäte Martin Hammermayer und Wolfgang Medwenitsch (beide ÖVP) versorgten die Gäste mit Grillwürsteln.