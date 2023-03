Mannersdorfs BAXA Kalkofen Museum wird umgestaltet

Monika Beigelbeck, ihres Zeichens Obfrau des Vereins „Kalkofen Baxa“ gerät ins Schwärmen, wenn sie über die geplanten beziehungsweise über die gerade stattfindenden Neuerungen im ehrwürdigen Museum berichtet. Zum einen wird das Museum neu aufgestellt, zahlreiche Exponate und Objekte werden nach und nach inventarisiert und archiviert.

Neben dem kulturellen Schwerpunkt des Hauses auf Lesungen, Matineen und dergleichen möchte man mit der vor einem Jahr begonnenen Neugestaltung den wieder den „roten Faden der Geschichte der Arbeiter aus der Region aufgreifen“, wie Beigelbeck erläutert und fährt fort, „Ziel sei es wieder mehr ‚museumswürdig und -tätig‘ zu werden, schließlich war das auch die ursprüngliche Idee der Gründerväter dieses Hauses.“

Die engagierte Kuratorin, die gerade einen Kustodenkurs absolviert, beschreibt auf das zweite große Vorhaben: Die Kinder für das Museum zu begeistern, denn „manche wissen gar nicht mehr, dass viele ihrer Großeltern mit Kalkstein ihr täglich Brot verdient haben. Überhaupt möchte man viel mehr mit den Schulen aus der Region zusammenarbeiten, spezielle, interaktive Ausstellungen für Kinder und Jugendliche anbieten, natürlich didaktisch aufbereitet.

„Wir haben vor allem während der Zeiten der Pandemie gemerkt, dass das Interesse der Bevölkerung deutlich gestiegen ist, mehr über die eigene Region, die unmittelbare Heimat zu erfahren. Dieses Potenzial ist nicht erloschen und möchten wir weiter fördern und nutzen, um allen Interessierten zu zeigen, dass man bei Kalk nicht immer an die Waschmaschine denken muss, sondern an einen Stoff, der so vielfältig ist und ohne den das Leben gar nicht möglich wäre“, gibt Beigelbeck zu bedenken.

