Neo-Betreiber startet mit „Onkel Willis Heurigen“ in Enzersdorf durch

Die ersten zwei Betriebswochen im Mai waren noch so etwas wie ein Probegalopp. Dieser war für Karim El-Sayed rund um zufriedenstellend. Mit 7. Juni ging es für den Neo-Betreiber und seinem Team daher mit „Onkel Willis Heurigen“ nicht nur in die zweite Runde, sondern es ist auch der Startschuss für die ersten Sonderaktionen des Lokals in der Huberzeile in Karlsdorf. Geöffnet ist bis inklusive 18. Juni, wobei am 9. und 16. Juni Spare-Ribs-Tage am Programm stehen und am letzten Öffnungstag ein Heurigenbrunch wartet.

Mit El-Sayed wurde letztlich eine neue Ära in der 1984 eröffneten Traditions-Buschenschank eingeläutet. Der Betreiber von mehreren Lokalen in Wien übernahm den Heurigen direkt von Namensgeber Willi Toth. Dieser verabschiedete sich in den verdienten Ruhestand und hat nach eigener Aussage in seinem „guten Freund“ einen würdigen Nachfolger gefunden. „So lag eigentlich nichts näher, als mein Lebenswerk in die Hände des erfahrenen Gastroprofis Karim El-Sayed zu legen“, lässt Toth wissen.

Tradition und Neuausrichtung

Er will zwar seinem Lokalerben weiter mit „Rat und Tat zur Seite stehen“, setzt ihn El-Sayed auch großes Vertrauen. „Ich werde versuchen, den von ihm eingeschlagenen, erfolgreichen Weg fortzusetzen“, hält der Enzersdorfer fest. So werde er weiter auf Traditionelles wie das Ganslessen von Ende Oktober bis Mitte November setzen. Darüber hinaus will er aber mit einer sich saisonal verändernden „Schmankerlkarte“ oder „kulinarischen Schwerpunkten“ wie den Spare-Ribs-Tagen oder auch Livemusik neues bieten.

Neu ist übrigens auch, dass nun mit Kredit- oder Bankomatkarte sowie Sodexo-Gutscheinen gezahlt werden kann. Das Lokalmotto liegt für El-Sayed jedenfalls auf der Hand: „Du kommst als Gast und gehst als Freund“, erklärt der Sohn des langjährigen Gemeindearztes in Enzersdorf und Klein-Neusiedl, Ali El-Sayed. Während der „Aus'gsteckt“-Wochen ist der Heurigen von Montag bis Freitag ab 11.30 Uhr sowie am Samstag, Sonn- und Feiertag ab 10 Uhr geöffnet.

Infos: www.onkelwillisheuriger.at