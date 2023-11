Mannersdorf: Direktorin zieht es ins Ausland

Die gebürtige Wienerin Stefanie Novotny, mit familiärem Bezug zu Sommerein, hat Instrumental- und Gesangspädagogik für Querflöte und Klavier an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst studiert und übernahm im September des Vorjahres das Amt der Musikschuldirektorin (die NÖN berichtete). „In diesem Jahr ist sehr viel geschehen“, wie Novotny erzählt: „Da ist zum Beispiel das mehrtägige Orgelprojekt in Kooperation mit der Volksschule Mannersdorf, das ein Riesenerfolg war.“ Bei diesem Projekt konnten Interessierte von groß bis klein selbst einen Orgelbausatz zusammenbauen, erfuhren einiges über die technische Funktionsweise einer Orgel und lernten die verschiedenen Arten von Orgelpfeifen und Registern kennen.

Außerdem wurde der traditionelle „Herbstheurige“ in ein „Schlosskonzert“ umgewandelt. Dabei wurde das „gesamte Schloss bespielt und in jedem Raum fanden unterschiedliche Konzerte und Darbietungen statt“, erläutert die engagierte Musikpädagogin. Weiters wurde das „elementare Musizieren“ in Trautmannsdorf erfolgreich revitalisiert (die NÖN berichtete). Dabei werden Kinder im Alter von 18 Monaten bis fünf Jahren musikpädagogisch gebildet. Nach der zwangsbedingten Corona-Pause gelang es, dieses Konzept wiederzubeleben und sogar um drei weitere Gruppen zu erweitern. Zeitgleich wurde das sogenannte „Corporate Design“ (einheitliches Erscheinungsbild) und die Präsenz in den sozialen Medien erheblich gesteigert, was laut Novotny „durchaus Erfolge gezeigt und die Reichweite vergrößert hat, weil entweder Kinder auf unser breitgefächertes Angebot und Veranstaltungen aufmerksam geworden sind und ihren Eltern davon berichtet haben oder die Eltern selbst über ihre eigenen Kanäle an uns herangetreten sind.“

Besonders stolz zeigt sich Novotny über die „Bläserklasse“ in der Volksschule Mannersdorf, bei der insgesamt 26 Kinder erste fundierte Erfahrungen mit sämtlichen Blasinstrumenten sammeln können. Im Zuge des elementaren Musizierens („ELEMU“) erhalten weitere 11 Kinder aus den dritten Klassen vertiefenden Musikunterricht. Novotny verlässt aus „privaten Gründen“ nicht nur die Musikschule, sondern Österreich, da sie plant in die Tschechische Republik zu übersiedeln. Die scheidende Direktorin: „Ich bin sehr stolz, wie mein Team wunderbar und engagiert zusammengearbeitet hat und unsere Arbeit Früchte trägt nach diesem sehr erfolgreichen Jahr. Ich wünsche meinem Nachfolger, dass er sich genauso wohlfühlen wird wie ich und er auf dem Erreichten aufbauen kann.“ Besagter Nachfolger ist bereits in der Person von Erich Steinkogler gefunden worden, der mit Monatsanfang seinen Dienst angetreten hat. „Mit Erich haben wir einen sehr erfahrenen und renommierten Nachfolger gefunden“, freut sich Bildungsstadtrat Mark Hofstetter (SPÖ).