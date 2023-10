Petra Pschill ist neue Obfrau der Brucker Bühne

Nach dem plötzlichen und unerwarteten Ableben des Obmanns Christian Vymetal im Februar musste die Brucker Bühne einen neuen Vorstand wählen. Bei der Neuwahl wurde nun die bisherige Obmann-Stellvertreterin und langjährige Regisseurin der Brucker Bühne, Petra Pschill, zur neuen Obfrau gewählt. Pschill will ihre Erfahrung und Leidenschaft für die Arbeit als Regisseurin nun auch dafür einbringen, die zukünftigen kulturellen Initiativen des Vereins zu leiten.

„Die Brucker Brühne ist ein sehr lebendiger Theaterverein, der seit mittlerweile über 40 Jahren eine Vielzahl von Theateraufführungen auf die Bühne gebracht hat“, so Pschill. „Besonders stolz sind wir auf das engagierte Team der über 30 Mitglieder und Unterstützer. Ohne deren unermüdliche Mitarbeit wären wir nicht in der Lage, Jahr für Jahr diese Produktionen in das Stadttheater zu bringen“, erklärt auch Peter Windholz, der neu gewählte Obfrau-Stellvertreter, der schon bei zahlreichen Produktionen in führenden Rollen auf der Bühne stand und zuletzt bei „Kalendergirls“ auch als Co-Regisseur tätig war.

Derzeit wird bereits für das Stück „Neurosen und Narzissen“, das die Brucker Bühne heuer aufführen wird, geprobt. Die Premiere findet am 11. November statt. Der Vorverkauf startet am 21. Oktober wie gewohnt bei der Firma Optik Lingfeld in der Kirchengasse.