"Unerhört" aus Bezirk Bruck im Finale der "Planet Festival Tour"

Nach dem zweiten Platz im Qualifying gewinnt die Newcomer Band „Unerhört“ aus dem Bezirk Bruck die Play-Offs der "Planet Festival Tour" und darf am 20. Mai in der "Planet TT Bank Austria Halle" im Gasometer in Wien um den Sieg mitspielen. Auf die Sieger wartet ein Auftritt bei einem Festival (wie beispielsweise Donauinselfest, Nova Rock, oder "Volt!") und ein Geldpreis von 12.000 Euro.

Über 50 Bands nahmen an der Tour teil. Im Finale rittern nun die letzten zwölf Bands um die Gunst des Publikums und einer Fach-Jury. „Es war für uns ein unbeschreiblicher Abend", berichtet "Unerhört"-Frontmann Lukas Toth. "Ich danke unseren mitgereisten Fans und der Jury von Herzen. Wir sehen bereits gespannt dem Finale am 20. Mai im Gasometer entgegen.“

Zu hören gab es am vergangenen Samstag die neuen Songs. Neben der ersten Veröffentlichung „Merci“ sorgten die zwei neuen Releases „In dieser Stadt“ und „Kaiser“ für Aufsehen. „Wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Resonanz der neuen Songs.

Für uns ist die Planet Festival Tour eine große Chance, um ein breiteres Publikum zu erreichen, mit dem Play-Off Sieg haben wir mehr erreicht als vorher gedacht, was jetzt noch kommt ist Zugabe - wir werden aber alles fürs Finale geben", freut Lukas schon auf den 20. Mai.

Die nächste Möglichkeit, „Unerhört“ vorher wieder live zu sehen, gibt es übrigens am 11. März im Stadttheater in Bruck an der Leitha. Dort wird die gesamte neue EP (Minialbum) der Öffentlichkeit präsentiert.

Karten für die Release Show gibt es unter www.kultur-bruck.at

