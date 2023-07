Brucker Grüne fordern Mobilitätskonzept für die ganze Stadt

Ein erstes Netzwerktreffen mit den Unternehmern, die im Ecoplus-Gebiet bzw. auf dem Weg dorthin angesiedelt sind, bildete vor kurzem den ersten Schritt zu einem Mobilitätskonzept. Ziel ist die bessere Anbindung des Wirtschaftsparks im Osten der Stadt abseits des Autoverkehrs, also auch für Radfahrer oder sogar mit Öffis (die NÖN berichtete).

Bei den Grünen reagierte man auf das Vorhaben, das im NÖN-Bericht geschildert wurde, durchaus positiv. „Es ist gut, dass der Bedarf erkannt wurde“, freut sich Grünen-Sprecher Roman Kral und erinnert daran, dass die Grünen eine Erschließung des Ecoplus-Parks für Radfahrer schon in einem eigenen Radfahrpaket vor Jahren gefordert hatten. Ähnlich wie das Öffnen der Einbahnen für die Radfahrer. Auch ein Mikro-ÖV-Konzept liege bereits in der Schublade. Es gebe aber noch eine Reihe andere Themen, die angegangen werden müssten. „Wir haben zum Beispiel in den Siedlungen einen großen Parkdruck“, spricht Kral die bekannt problematische Situation rund um die Bundesschulen in der Fischamender Straße an, aber auch die veränderte Lage im Westen der Stadt mit den großen neuen Betrieben Bauder und CTP-Park.

„Das Ecoplus-Gelände ist ein wichtiger Baustein, aber eben nur ein Baustein. Es braucht ein Mobilitätskonzept für die ganze Stadt“, betont Kral, dass dabei auch Wilfleinsdorf miteinbezogen werden müsse. Und er würde auch Bruckneudorf und Kaisersteinbruch einladen mitzumachen. Dafür sei es an der Zeit, einerseits alle bereits vorhandenen Unterlagen und Untersuchungen auf den Tisch zu legen und zu evaluieren. Gleichzeitig brauche es Lösungsansätze für den Zustrom zu den Park&Ride-Anlagen beim Bahnhof. Ein Lösungsansatz wäre hier laut Kral ein Mikro-ÖV-Angebot in Form einer Kombi aus Anrufsammeltaxi und fixen Stationen. „Oder auch eine gescheite Mitfahrbörse“, so Kral. Er spricht sich daher für eine sogenannte Kordonerhebung aus, um die Verkehrsströme zu erfassen, begleitet von einer Befragung der Bevölkerung, welche Wege sie zurücklegen und welche Verkehrsmittel sie nutzen.

Böhm: „Ist alles schon im Laufen“

Verkehrsstadtrat Felix Böhm (Bürgerliste) betont, dass dies „genau sein Zugang“ sei. „Ich mache nicht nur einen Mosaikstein, für mich zählt das Gesamte.“ Deshalb werde beispielsweise die Fernwärme-Baustelle in der Innenstadt von laufenden Verkehrszählungen durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit begleitet. „Wir wollen sehen, wie sich die Verkehrsströme verlagern, wo gibt es Möglichkeiten für Veränderungen“, so Böhm. Wenn alle Ergebnisse vorliegen, dann könne man sich zusammensetzen und schauen, was möglich ist. Dann könne man auch das Öffnen der Einbahnen angehen. „Aber zuerst müssen alle Zahlen, Fakten und Daten auf dem Tisch liegen und Experten hinzugezogen werden“, so Böhm, der in Krals Richtung anmerkt: „Er braucht sich keine Sorgen machen, dass wir nichts tun. Das ist alles schon im Laufen.“