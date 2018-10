Zwei Ladendiebe sind am Mittwochabend kurz vor der Ausreise aus Österreich bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gestoppt und festgenommen worden. Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Bruck an der Leitha war eine Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug rausgegangen. Kurze Zeit später wurde das Auto auf der Ostautobahn A4 gesichtet, teilte die Polizei heute, Donnerstag, mit.

Im Wagen der beiden Männer im Alter von 33 und 40 Jahren entdeckten die Beamten die gestohlene Ware aus dem Supermarkt. Das Duo wurde den Kollegen aus Niederösterreich übergeben, hieß es in einer Aussendung.