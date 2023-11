Berg will Dorf bleiben

Im Zuge des laufenden NÖ Gemeinde21-Prozesses fand eine „Zukunftswerkstatt“ im Seminarzentrum des Flugsportzentrums Spitzerberg statt. Rund 30 Teilnehmer setzten sich mit der Entwicklung der Gemeinde auseinander. „Zentrales Anliegen war die Erarbeitung positiver Impulse für nachhaltige Verbesserungen wesentlicher Lebensbereiche“, berichtet Alexander Kuhness (NÖ Regional), der den Gemeinde21-Prozess begleitet und die Zukunftswerkstatt moderierte.

Besondere Herausforderung für Berg ist die Lage unmittelbar an der Grenze zur wachsenden slowakischen Hauptstadt Bratislava. „Langfristige Vision ist der Wunsch, sowohl in der Struktur als auch in den Angeboten ein Dorf bleiben zu wollen“, sagt Kuhness. Daher soll der Siedlungsraum auch zukünftig von einem Grüngürtel umgeben sein, der einerseits landwirtschaftlich genutzt werde, andererseits unberührte Naturräume umfassen solle. Die Bodenversiegelung solle möglichst gering gehalten werden: um dies zu erreichen, könnten Baulandlandreserven und Leerstände herangezogen und der Ortskern stärker genutzt werden. Die Baukultur soll sich harmonisch in das Ortsbild einfügen und die Geschichte des Ortes werde im öffentlichen Raum deutlich sichtbar gemacht.

Demgegenüber werde auch den vielen Nationalitäten im Ort Rechnung getragen: sie sollen ebenfalls positiv sichtbar gemacht werden. Die Integration aller Bewohnerinnen und Bewohner erfolge ergänzend durch vielfältige Initiativen und Angebote für alle Generationen. Weitere Themen waren unter anderem die verstärkte Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, der Verkehr (sicherere Gestaltung einzelner Straßenbereiche, größeres Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und Radwegen), die Energieversorgung (Autarkie durch Sparmaßnahmen, Förderung von Investitionen in erneuerbare Energien und die Gründung von Energiegemeinschaften) und das Miteinander der Generationen (Kinderbetreuung, besondere Aktivitäten für Jugend und Familien).

„Die Ergebnisse werden nun aufgearbeitet und in weiterer Folge als Leitbildentwurf zusammengefasst“, resümiert Kuhness. Das Projektteam werde sich mit dem Entwurf eingehend befassen, um das erarbeitete Leitbild dem Gemeinderat zum Beschluss zu empfehlen.