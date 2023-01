Bezirk Bruck: FPÖ jubelt, Grundmandat nur für ÖVP .

ÖVP und SPÖ fahren auch hier Verluste ein, für die FPÖ bringt der Wahltag ein Plus - wenngleich alles hier nicht so ausgeprägt wie auf Landesebene. Das Grundmandat erreicht im Bezirk nur die ÖVP. Die Spitzenkandidaten von SPÖ und FPÖ können aber darauf hoffen, über die Landesliste in den Landtag einzuziehen.