In vier Gemeinden der Region fanden vor Kurzem die „Organtage“ des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) statt. In drei Gemeinden gab es dabei einen Wechsel an der Spitze.

In Scharndorf ging wie in der Gemeinde auch beim NÖAAB eine Ära zu Ende: der ehemalige Bürgermeister Hubert Zwickelstorfer legte nach Jahrzehnten den Vorsitz zurück. Ihm folgt als Obmann der aktuelle Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer.

In Wolfsthal, löste unter der Wahlleitung von NÖAAB-Bezirksobmann, Landtagsabgeordneten Gerhard Schödinger, Vizebürgermeister Michael Peterka Michael Haberler ab.

privat In Wolfsthal (v. l.): Obmann-Stellvertreter Stefan Leithner, Jürgen Skerlan, NÖÖAB-Bezirksobmann Gerhard Schödinger, Gemeinderätin Sabine Rieppl, Obmann Vizebürgermeister Michael Peterka, NÖAAB-Teilbezirksobmann Günther Kamlander.

Ebenfalls einen neuen Obmann gab es in Prellenkirchen. Hier wurde Heinz Gratzer als Obmann von Gemeinderat Josef Szegner abgelöst. Teilbezirksobmann Günther Kamlander, der die Wahl leitete, bedankte sich bei Gratzer für sein langjähriges Engagement.

privat In Prellenkirchen: (vorne v. l.): Bayer Walter und Vizebürgermeister Heinz Gratzer; (stehend v. l.): Gemeinderätin Susanne Pelzmann, der neue Obmann Josef Szegner, Günther Kamlander und Leopold Preis.

Kein Wechsel hingegen in Petronell-Carnuntum: hier wird der bisherige Obmann Gemeinderat Leopold Weber wieder diese Aufgabe wahrnehmen.