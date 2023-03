Gewichtheben: 1.Meistschaftsrunde in Mannswörth

In der ersten Runde der Gewichtheber-Meisterschaft im Jahr 2023 trafen einmal mehr starke Frauen und Männer aufeinander. Die Teams von SV Schwechat Gewichtheben und ASKÖ AK Traiskirchen traten in einem spannenden Wettkampf gegeneinander an - gemessen wurde sowohl im Reißen als auch im Stoßen.

APA-Video

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.